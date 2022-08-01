VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
AB'den Ukrayna'ya 1 milyar avro destek
Alevi STK'leri ile cemevine saldırısına ilişkin açıklama
Antalya'ya 7 ayda hava yoluyla 6 milyon 688 bin turist geldi
Rekabet Kurulunun ikinci market soruşturmasında karar sonbaharda verilecek
Suudi Arabistan'da kapatılan Türk okulları yeniden açılacak
Polonya tahıl koridoru anlaşması için Türkiye'yi tebrik etti
TBMM olağanüstü toplanamadı
Yunan-Rum ikilisine soğuk duş!
Rusya Sudan'dan altın mı kaçırıyor?
HÜRJET ve MMU müjdesi
'Evladımı HDP'den istiyorum'
Bölücü terör örgütünden kaçan bir terörist teslim oldu
AB, Odessa Limanı'ndan tahıl yüklü ilk geminin ayrılmasından memnun
Rusya: Odessa Limanı'ndan tahıl yüklü ilk geminin ayrılması çok olumlu
İran: Atom bombası yapma kabiliyetine sahibiz
İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Aşa: Evini yüksek rakamlarla kiralayanların önemli kısmı pişman
IC İçtaş'tan Akkuyu Nükleer'in 'sözleşme feshine' ilişkin açıklama
Bakan Nebati ve Bakan Kasapoğlu, Kulüpler Birliği yöneticileri ile bir araya gelecek
Giresunspor'un kaptanı Zeki Yavru, yeni sezondaki hedeflerini anlattı
Spor hisseleri borsa liginde geçen ay yatırımcısını sevindirdi
Avrupa Rus doğal gazına bağımlılığı gerçekten azaltabilir mi?
Türk müziğinin güler yüzlü yorumcusu Osman Yağmurdereli
01 Ağustos 2022 Pazartesi 16:31:00 - Güncelleme:01 Ağustos 2022 Pazartesi 16:37:00

Bakan Soylu'dan Ankara'da Alevi STK'leri ile cemevine yapılan saldırıya ilişkin açıklama

Kaynak: AA

ABONE OL

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Soruşturma derinleşmiş, yeni gözaltılar yapılmış ve eski Türkiye'nin ayak izlerine rastlanılmıştır. Bilgiler, yargıya intikal ettirilerek bu planlı provokasyon en ağır şekilde cezalandırılacaktır." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da Alevi STK'leri ile cemevine yapılan saldırıya ilişkin gözaltına alınan yeni şüphelilerin olduğunu belirterek, "Elde edilen tüm bilgiler, yargıya intikal ettirilerek birliğimizi hedef alan bu planlı provokasyon en ağır şekilde cezalandırılacaktır." ifadesini kullandı.

Soylu, yazılı açıklamasında, 30 Temmuz'da eski Türkiye'nin bir alışkanlığıyla karşılaştıklarını belirtti.

Muharrem ayının birinci gününde, 3 cemevine yönelik alçakça provokasyon ile karşılaşmalarına rağmen eski Türkiye'den farklı olarak, bu planlı provokasyonun faili meçhul kalmadığına işaret eden Soylu, "Toplumumuzun tüm kesimleri tarafından lanetle karşılanan bu planlı provokasyon, milletimizin birlik duvarına çarptı." değerlendirmesinde bulundu.

İçişleri Bakanı Soylu, açıklamasında şunları kaydetti:

Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, hükümetimiz göreve geldiği ilk günden itibaren herkesin kendisini ifade edebildiği 'Türkiye adımlarında', sadece son 2 yılda 1585 cemevi ziyaret edildi, 8 bin 600 talebin 5 bin 600'ü karşılandı. Ayrıca birçok adım ve ülkemizin her tarafında oluşan kardeşlik iklimi, tam da muharrem ayının ruhuna uygun anlayışla bu karanlık ellerin menfur emellerini engellenmektedir. Soruşturma derinleşmiş, yeni gözaltılar yapılmış ve eski Türkiye'nin ayak izlerine rastlanılmıştır. Elde edilen tüm bilgiler, yargıya intikal ettirilerek birliğimizi hedef alan bu planlı provokasyon en ağır şekilde cezalandırılacaktır.
Etiketler : içişleri bakanı süleyman soylu cemevi saldırı
Roma enerjisi

Roma enerjisi
Arabesk gecesi

Arabesk gecesi
‘Sinemaya Emek Ödülleri'

‘Sinemaya Emek Ödülleri'
Sizin Adınıza utanıyorum

Sizin Adınıza utanıyorum
Saf Kalpli Tuğçe!

Saf Kalpli Tuğçe!
Hediye yerine bağış isteği

Hediye yerine bağış isteği
Tatlıses'e eski eşten suç duyurusu

Tatlıses'e eski eşten suç duyurusu
Savaş baltasıyla dondurma kesti

Savaş baltasıyla dondurma kesti
Shakira'ya sekiz yıl hapis talebi!

Shakira'ya sekiz yıl hapis talebi!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX