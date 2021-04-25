Bakan Soylu'dan 6-8 Ekim olayları paylaşımı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yarın Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlanacak, 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin 108 sanıklı dava öncesi sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Videoda, HDP ve PKK'nın birlikte hareket ettikleri ayrıntılarıyla yer aldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6- 8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin HDP Eş Genel eski Başkanı Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın da arasında olduğu 108 sanıklı davanın yarınki ilk duruşması öncesi, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Soylu'nun, 'Onların anlatmadığı...' başlığı, '#HDPkkiçinHesapVakti' hashtagi ile paylaştığı videoda, olayların nasıl başladığı ve HDP ile PKK'lı yöneticilerin olaylara ilişkin sözleri yer aldı.
"Onların anlatmadığı..."#HDPkkiçinHesapVakti pic.twitter.com/dFAq7EQwft— Süleyman Soylu | Maske�� Mesafe↔️ Temizlik�� (@suleymansoylu) April 25, 2021
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