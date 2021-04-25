Bakan Soylu'dan 6-8 Ekim olayları paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6- 8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin HDP Eş Genel eski Başkanı Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın da arasında olduğu 108 sanıklı davanın yarınki ilk duruşması öncesi, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Soylu'nun, 'Onların anlatmadığı...' başlığı, '#HDPkkiçinHesapVakti' hashtagi ile paylaştığı videoda, olayların nasıl başladığı ve HDP ile PKK'lı yöneticilerin olaylara ilişkin sözleri yer aldı.