01 Aralık 2021 Çarşamba 12:26:00 - Güncelleme:01 Aralık 2021 Çarşamba 12:27:00
Bakan Soylu'dan 3600 ek gösterge açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "3600 ek göstergesi Türk Polis Teşkilatı'na ana sütü gibi helaldir. Cumhurbaşkanımız Hazine ve Maliye Bakanımıza talimat vermiştir. 2022'de bu iş çözülecektir." dedi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "3600 ek göstergesi Türk Polis Teşkilatı'na ana sütü gibi helaldir. Cumhurbaşkanımız Hazine ve Maliye Bakanımıza talimat vermiştir. 2022'de bu iş çözülecektir." dedi