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10 Ocak 2023 Salı 21:39:00 - Güncelleme:10 Ocak 2023 Salı 21:39:00

Bakan Soylu, 24 TV'de gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 TV canlı yayınına konuk olarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 TV ekranlarında yayımlanan Murat Çiçek ile Yüz Yüze programına katılarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Soylu, 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek'in sorularını cevaplıyor.

İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından satırbaşları:

- 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyorum, hakkaniyetli haber yapanları, doğruyu yansıtmaya çalışanları tebrik ediyoruz ve kutluyoruz

- Türkiye'nin dağlarında Aralık, Ocak, Şubat aylarında operasyon yapmak eskiden adet değildi. Gabar Dağı'ndaki 7 teröristten 4'ü bugün etkisiz hale getirildi.

- Sınır ötesi tezkereyi vermemek sadece terör örgütünün orda konuşlanmasını sağlamak değil aynı zamanda Amanos'ları terör örgütü yatağı halini getirmektir.

- Bugün Jandarma'da yüzde 90'a geldi profesyonellik, Sahil Güvenlik'te yüzde 100'e geldi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde sürekli artıyor.

- Teröre hizmet veren belediyeler, el çektirildiği için o para vatandaşa gidiyor. Yollar yapılıyor, spor tesisleri yapılıyor, Sur Kültür Yolu festivalleri yapılıyor

- Bu yıl PKK'ya katılan 57 kişi. 5558'den geliyoruz biz bu rakama

- Yıllarca Türkiye'yi ve Kürt kardeşlerimizi baskı altında tutmaya çalışan terör örgütü, ifade etmem gerekir, biz onun içini baskı altına aldık

- Tendürek'in üssünü bir uzay üssüne döndürdük. Doğu'nun makûs talihini Recep Tayyip Erdoğan yendi, bu milletle yendi.

- FETÖ'ye Türkiye'de diz çökerttik, Amerika'ya rağmen diz çökerttik, Avrupa'da korunmasına rağmen diz çökerttik. Tayyip Erdoğan, Türk tarihine altın harflerle büyük isimlerle geçecektir

- Radikal sol örgütlerinin dağlarda örgüt elemanları vardı, bir tane örgüt elemanları dağlarda kalmadı

- Ben Avrupa'nın ülkelerini biliyorum, nasıl demokrasiyi işlettiklerini de biliyorum, kimlere nasıl davrandıklarını da biliyorum. Kendi içlerine yönelik bir demokrasi işleyişlerinin olmadığını da biliyorum

- Türkiye'nin 10 yıl önce 1 kilometre sınır duvarı mı vardı, bugün Türkiye'nin 1100 kilometrenin üzerinde sınır duvarı var

- Batı'nın kirli yüzü, dağa kaçırılan çocuklardır

- Babacan bu ülkenin yetiştirdiği bir insan, siyaset bu kadar ucuz mu? Şu nedir, "Paris'te düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum" Bizim içimizdeki Amerikalılara ne diyeceğiz?

- Teröristlere başsağlığı dileyenler bizim içimizdeki ABD'lilerdir. Meşru iki siyasi partinin başkanları teröristlere başsağlığı diliyorlar. Yazıklar olsun

- CHP'liler Türk bayrağını kaldırmalarında bizim için problem yoktur diyorsa, benim için vardır. Bu siyasi partinin varlığının sebebi bu millettir. Tarihte bu kadar büyük bir fütursuzluk olmadı

- Fransa'da Davutoğlu ile Babacan'ın başsağlığı dilediği sözde yürütme kurulu üyesi, KCK'dan, PKK'dan bu talimat, Türkiye'deki meşru siyasi yapılarına gidiyor

- Kimse Davutoğlu'nun, Babacan'nın bizi beğenmeyerek Fransa'daki teröriste başsağlığı dilemesine, Kimse İYİ Parti'nin masa altından HDP ile söylediği sözlere kafasını eğerek oynaşmasına seyirci olmayacaktır

CHP'NİN TÜRK BAYRAĞI'NI KALDIRMASI

Ben Avrupa'nın ülkelerini biliyorum, nasıl demokrasiyi işlettiklerini de biliyorum, kimlere nasıl davrandıklarını da biliyorum. Kendi içlerine yönelik bir demokrasi işleyişlerinin olmadığını da biliyorum.CHP'liler Türk bayrağını kaldırmalarında bizim için problem yoktur diyorsa, benim için vardır. Bu siyasi partinin varlığının sebebi bu millettir. Tarihte bu kadar büyük bir fütursuzluk olmadı.

HDP KAPATILACAK MI?

Bir partinin terör örgütüyle iltisaklıyla AB ne yapıyorsa Türkiye'de de o yapılmalı. Ortada kanunlar varsa AB ne yapıyorsa Türkiye onu yapacaktır. Elbetteki Anayasa Mahkemesi'nin kararıdır. Avrupa DEAŞ'ın kuracağı bir partiye izin verir mi? Tabiki vermez. CHP'liler Türk bayrağını kaldırmalarında bizim için problem yoktur diyorsa, benim için vardır. Bu siyasi partinin varlığının sebebi bu millettir. Tarihte bu kadar büyük bir fütursuzluk olmadı.

TAKSİM'DEKİ BOMBALI SALDIRI

Taksim İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyı planlayan Bilal Hassan'ın kaçışına yardım eden kişi Bulgaristan'da yakalandıktan sonra Türkiye'ye teslim edildi

POLİSLERE MÜJDE

Yepyeni bir adım atıyoruz, 12-36 çalışan polisimiz 4 grup halinde çalışacak ve dinlenebilecek. Polislerde ek mesai ücretini artırdık. Ek göreve giden polis telafi dinlemesi yapacak. Şark hizmetinden sonra istenilen ile gidilebilecek başta rotasyon olmayacak.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 24 tv
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