Bakan Soylu: Yurtiçindeki terörist sayısı 250'nin altına düştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK'nın yurt içindeki terörist sayısının 250'nin altına indiğini söyledi.

Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen "107. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni"nde, Türk milletinin vesayet kalıplarını kırarak yeni bir istikamet ve rota çizdiğini belirtti.

Türkiye'nin 21'inci yüzyılın başından itibaren yaşadığı değişimin, dünyayı doğru okumasının neticesi olduğunu vurgulayan Soylu, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz süreçlerinin değişim süreçleri değil, değişimleri engellemeye, durdurmaya yönelik olduğunu anlattı.

Soylu, Türkiye'nin, yaşadığı değişim sayesinde, 15 Temmuz gecesi milli irade adına bir cevap ürettiğini, Türkiye'nin, uluslararası arenada haklarını savunabilecek, Doğu Akdeniz'de, Libya'da, güney sınırının ötesinde, Karabağ'da söz söyleyebilecek kapasitede bir ülke haline geldiğini kaydetti. Bakan Soylu, yaşananları, "Türkiye'yi kendi hakimiyetinde görenlere karşı elde edilen büyük başarı" olarak nitelendirdi.

Yapılanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin evlatlarının gerçekleştirdiğini dile getiren Soylu, Türkiye'nin, üzerine oyun kurulan değil, oyun kuran bir ülke haline geldiğini söyledi.

- "DEĞİŞİM KARAKTER HALİNE GELDİ"

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz 2016 ve sonrasındaki sürecin, değişimin karakter haline geldiği, vesayet kırıntılarının temizlendiği dönem olduğunu ifade eden Soylu, FETÖ'nün, PKK'nın uyuşturucu organizasyonlarının, organize suç örgütlerinin de bu kırıntılara dahil olduğunu belirtti.

Süleyman Soylu, vesayet odaklarının oluşturduğu, Türkiye'nin başına musibet olarak getirilmeye çalışılan tüm süreçlerin, tek tek temizlendiğini aktardı.

Uyuşturucuyla mücadeleye de değinen Soylu, şunları kaydetti:

"Türkiye, uyuşturucuyla mücadelede, 2016'dan bugüne kadar 734 bin 888 operasyon, 1 milyon 63 bin 292 gözaltı gerçekleştirmiştir. Sadece bu yılın gözaltı sayısı 132 bin 524'tür. Türkiye'nin alarmları açıktır. Geçen gün 5 milyar liranın üzerinde narko-terör operasyonu yapıldı, az bir rakam değil. Ondan önceki günde yaklaşık 1,5 milyon kökün üzerinde kenevir yakalandı. Hiç durulmuyor."

Mersin'de emniyetin teknik desteğiyle gümrük muhafaza ekiplerinin 1 ton 300 kilogram kokain ele geçirdiğini hatırlatan Soylu, bunun da en yüksek kokain yakalaması olduğunu söyledi.

Soylu, 2011-2020 arasında uyuşturucu yakalamalarının bedellerini açıkladığı konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2011'de uyuşturucu yakalamalarındaki bedel 2 milyar 17 milyon, 2012'de 9 milyar, 2013'te 28 milyar, 2014'te 9 milyar, 2015'te 10 milyar, 2016'da 45 milyar, 2017'de 18 milyar, 2018'de 21 milyar, 2019'da 69 milyar, 2020'de 165 milyar. 2011'de 2 milyar, 2020'de 165 milyar. Şimdi birtakım feveranların niçin oluştuğunu, niçin koptuğunu hepimiz çok iyi anlıyoruz."

Soylu, Türkiye'nin uyuşturucu, akaryakıt kaçakçılığı, sanal bahis, organize suç gelirleriyle mücadelede güçlü adımlar attığını dile getirdi.

Bakan Soylu, 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar 555 ton esrar, 70 milyon 500 bin captagon, 33 milyon ectasy, 300 milyon 490 bin 677 kök kenevir yakalandığını bildirdi.

Sigara kaçakçılığına da darbe vurulduğunu aktaran Soylu, sanal bahis, sanal kumarla ilgili yapılanları anlattı.

Terörle mücadeleye değinen Soylu, "PKK'ya katılım 2015'te 5 bin 558'di, geçen yıl örgüte katılım 53 kişi, yıl başından bugüne kadar da 20 kişi." bilgisini paylaştı.

Uyuşturucudan, hayatını kaybedenlerin sayısının beş yıl önce 941 olduğunu, bu rakamın üçte bir oranında düştüğünü aktaran Soylu, "Uyuşturucuda, akaryakıt kaçakçılığında yakalamalarımız, sahaya baskılarımız artıyor, operasyon miktarlarımız büyüyor." dedi.

- "PKK'NIN EYLEM SAYISI 331'E GERİLEDİ"

Soylu, 2016'dan bugüne kadar 944 kişinin ikna yoluyla terör örgütünden ayrılmasının sağlandığını, 2015'te 2 bin 817 eylem yapan PKK'nın eylem sayısının 2020'de, 276'sı sınır ötesinden gerçekleştirilen olmak üzere 331'e gerilediğini söyledi.

Terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerinin, "Canımıza ot tıkadı" dediklerini vurgulayan Bakan Soylu, "Bugün PKK'nın yurt içindeki terörist sayısı, tarihinde ilk defa 250'nin altına inmiştir. Kimse merak etmesin, onlar da farkındalar. Bu sayıyı da bir daha görecek değiller." şeklinde konuştu.

- "Türkiye'ye yerleşmeye çalışan 14 suç örgütü elebaşı ülkelerine gönderildi"

İçişleri Bakanı Soylu, organize suç örgütlerine yönelik operasyonlara ilişkin, "Türkiye, 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar toplam 696 operasyonla 358 mafyatik tip organize suç örgütünü çökertti." dedi.

Türkiye'ye yerleşmeye çalışan 14 suç örgütü elebaşının da ülkelerine gönderildiğini bildiren Soylu, bu temizliğin sürdüğünü sözlerine ekledi.

Törende daha sonra kursu tamamlayanlarla dereceye giren kaymakamlara sertifikaları verildi. Çekilen kurayla da 9'u kadın 97 kaymakamın ilk görev yeri belirlendi.

Törene Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Ankara Valisi Vasip Şahin ile bakanlık bürokratları katıldı.