Yılın ilk 7 ayında terör örgütüne büyük darbe

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Yılbaşından bu yana 64'ü üst düzey 474 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yılbaşından bu yana 64'ü üst düzey 474 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

Soylu, yarın tüm Türkiye'de koronavirüs tedbirleri ile ilgili yüksek yoğunluklu bir denetleme gerçekleştirileceğini duyurdu.