Bakan Soylu ve ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan minik Ayda'ya ziyaret
Kaynak: İHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, İzmir'deki depremde enkazdan 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'i ziyaret etti.
Bir dizi incelemede bulunmak üzere İzmir'e gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6,6 büyüklüğündeki depremden 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı'ndan sağ olarak kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'i ailesi ile birlikte kaldığı akrabalarının evinde ziyaret etti. O sırada evde bulunan ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, o anları sosyal medya hesabında paylaştı. Bakan Soylu ve ünlü şarkıcı, oyuncaklar hediye ettikleri Ayda ile bir süre oyun oynayarak minik kızı sevdi.
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