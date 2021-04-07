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07 Nisan 2021 Çarşamba 07:34:00 - Güncelleme:07 Nisan 2021 Çarşamba 07:34:00

Bakan Soylu ve Elvan imzaladı: 377 FETÖ ve PKK'lının mal varlığı donduruldu

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Aralarında FETÖ ve PKK terör örgütlerinin elebaşları ile sözde üst düzey yöneticilerinin yer aldığı 377 kişinin Türkiye'deki malvarlıkları donduruldu.

FETÖ/PDY, DEAŞ, PKK/KCK ve DHKP/C terör örgütleriyle bağlantılı toplam 377 kişinin mal varlıklarının dondurulmasına karar verildi.

Reuters'ta yer alan habere göre, İçişleri Bakanı Soylu ve Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanun kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri konusunda makul sebeplerin varlığına istinaden FETÖ/PDY bağlantılı 205 kişi ve kuruluş, DEAŞ bağlantılı 86 kişi ve kuruluş, PKK/KCK bağlantılı 77 kişi ve kuruluş ile DHKP/C bağlantılı 9 kişi ve kuruluşun Türkiye'de bulunan mal varlıklarının dondurulmasına karar verildi.

Karara karşı, bugün itibarıyla 60 gün içinde Danıştay'da dava açılabilecek.

Etiketler : fetö pkk PKK/KCK DEAŞ bağlantılı mal varlığı
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