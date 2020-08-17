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17 Ağustos 2020 Pazartesi 11:04:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2020 Pazartesi 12:08:00

Bakan Kurum: Millet bahçeleri depremde toplanma alanları olacak

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, AFAD tarafından İstanbul'da düzenlenen 17 Ağustos Anma Etkinlikleri programına katıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 17 Ağustos depreminin 21. yılı dolayısıyla konuşma yaptı. Bakan Kurum, millet bahçelerinin toplanma alanlarının olacağını açıkladı. İçişleri Bakanı Soylu, "Afet riskini azaltmak, önümüzdeki süreçte en çok ağırlık vereceğimiz konu olacaktır. Şu anda 6 vilayette arkadaşlarımız çalışmalarını hemen hemen tamamladılar. " dedi.

İçişleri Bakanı Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, AFAD tarafından İstanbul’da düzenlenen 17 Ağustos Anma Etkinlikleri programına katıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AFAD tarafından İstanbul’da düzenlenen 17 Ağustos Anma Etkinlikleri programına katıldı.

Bakanı Kurum, burada yaptığı konuşmada, "Acil öncelikli dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konut var. 300 bini İstanbul'da olmak üzere, 5 yıl içinde bu konutların dönüşümünü sağlayacağız. 81 ilimizde bu çalışmalarımızı kararlı bir şekilde yürüteceğiz." dedi. 

AFET RİSKİNİ AZALTMAK, EN ÇOK AĞIRLIK VERECEĞİMİZ KONU OLACAK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Afet riskini azaltmak, önümüzdeki süreçte en çok ağırlık vereceğimiz konu olacaktır. Şu anda 6 vilayette arkadaşlarımız çalışmalarını hemen hemen tamamladılar. Kahramanmaraş'ta da Afet Riskini Azaltma Planı üzerinden, Allah nasip ederse çarşamba günü hep beraber bir daha geçmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Soylu, şöyle devam etti:

"1999'da sadece 50 adet deprem gözlem istasyonu olan Türkiye, bugün 1100 istasyonla Avrupa'nın ikinci büyük gözlem ağına sahiptir. Ülke genelinde 18 bin 130 adet acil durum toplanma alanımız var. Afete Hazır Türkiye projesiyle sadece 2020 yılında 1,3 milyon, projenin tamamında ise 13 milyon kişiye ulaştık. 29 Temmuz 2020 tarihinde yayımlanan yönetmelikle AFAD Başkanlığımız artık arama kurtarma faaliyetlerinde bulunacak kuruluşların akreditasyon işlemlerinde de yetkili kılınmıştır. Niçin böyle bir amacı gerçekleştiriyoruz, niçin böyle adım attık? Sebebi basit. Belki de en çok koordine olmamız gereken, en çok birbirimizi anlamamız, birbirimizle irtibat kurmamız, birbirimizle aynı dili konuşmamız gereken yerlerden bir tanesi arama kurtarma alanıdır. Bunu başarıyla yaptığımızı düşünüyorum."

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