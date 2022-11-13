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13 Kasım 2022 Pazar 14:49:00 - Güncelleme:13 Kasım 2022 Pazar 14:49:00

Bakan Soylu: Terör örgütlerini silip atmayı görev edinmiş bir kahraman, bu işin eğitimle olabileceğini vasiyet bırakmış

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "(Şehit Musa Özalkan) Terör örgütlerini buralardan silip atmayı kendine görev edinmiş bir kahraman, bu işin eğitimle, okulla olabileceğini bütün dünyaya örnek olabilecek bir şekilde vasiyet bırakmış." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çobanbey'de yapılan Şehit Musa Özalkan Anaokulu ve İlkokulu'nun açılışında, "Terör örgütlerini buralardan silip atmayı kendine görev edinmiş bir kahraman bu işin eğitimle, okulla olabileceğini bütün dünyaya örnek olabilecek bir şekilde vasiyet bırakmış." dedi.

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rehberliğinde kardeşlik ve komşuluk hukukunun ne olduğunu ortaya koymaya çalışan bir anlayışa hakim olduklarını kaydeden Soylu, "Bunu yaparken de kurallarımızdan, inançlarımızdan, gelenek ve göreneklerimizden, bize bırakılan emanetlerden hiçbir zaman vazgeçmiyoruz ve vazgeçmeyeceğiz." dedi.

Suriye'nin Halep kentindeki Çobanbey kasabasında yaşanmış acıların olduğunu, toprağından edilen insanların yaşadığını anlatan Soylu, burada çocukların yaşamaması gerekenleri yaşadığını dile getirdi.

Soylu, "Sınav tam da buradadır. Amerika, Afganistan'dan kaçarken o uçak kalktığı andan itibaren insanları dökerek öldürmüştür. Kendi tarihinde belki de en kara lekeyi vurarak kaçmıştır. İnsanlık dışı, bir devletin yapmaması gerekenleri başından itibaren yaptıklarının maliyetini ödediklerini yaşadık ve gördük. Irak'a demokrasi getirecekti, Afganistan'a barış getirecekti. Dünya, bunların her birini yaşıyor ve görüyor." diye konuştu.

Bölgeye en son Organize Sanayi Sitesi için geldiğini belirten Soylu, "Bir taraftan üretim bir taraftan eğitim, bir hayatın normalleşmesi, bir taraftan çocuklarımızın yarın hepimizin yaşına geldiğinde onları yalnız bırakan değil onların hayatına dokunan, onlarla birlikte olan, bunun karşılık ilkesine göre değil, yani tam Batı'nın yaptığı gibi dünyayı sömürdükleri gibi değil... Tamamen bir insanlığın nasıl olabileceğini ve komşuluğun nasıl olabileceğini gösterir şekilde geriye dönüp baktığında tespit edeceklerine inanıyorum. Belki onlar bizim bugün birlikte başardığımızı yarın başka coğrafyalarda bu örnek üzerinden kendilerine düşen bir sorumlukta başaracaklardır, bu önemli bir şeydir. Elbette ki Allah bu dünyada hiçbir ülkeyi ve insanlığı böyle bir durumla sınamasın." değerlendirmesini yaptı.

Soylu, burada kardeşliğin, komşuluğun ve kötülere karşı iyiliğin tarihinin yazıldığını belirterek, Şehit Musa Özalkan'ın vasiyetinde bu bölgeye bir okul yapılmasını istediğini anımsattı.

Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Kardeşlerin hürriyeti ve özgürlüğü için mücadele eden, terör örgütlerini buralardan silip atmayı kendine görev edinmiş bir kahraman bu işin eğitimle, okulla olabileceğini bütün dünyaya örnek olabilecek bir şekilde vasiyet bırakmış. Allah anne ve babasından razı olsun. Memleketimize ve insanlığa böyle düşünen, düşündüğü gibi yaşayan bir evlat nasip etsin. Elbette şehadet her birimiz için aslında bir yoldur. O peygamber efendimizin komşusu olmuştur. Allah'ın izniyle ve şefaatiyle annesine babasına burada bulunan değerli abisine her birimize inşallah oradan şefaatiyle elini uzatacak ve o güzel yerlere komşu olmayı sağlatacaktır. Hem bu dünyada bize bıraktıkları hem hangi uğurda fedai can edebileceği ve ortaya koyduğu anlayışı her haliyle anlatmaktadır. Allah razı olsun."

Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çobanbey'deki vatandaşlara selamını getirdiğini dile getirerek, "Bu okulun burada yapılması başka yerlerde yapılmasından yüz kat değerlidir. Biz işin ne olduğunu biliyoruz. Onun için bu çocuklar inşallah yarın dünyada kendilerine yapılanları tam tersi iyiliklerle gül ve çiçeklerle süsleyecekler. Buna inancımız tam. Okullarını okuyacaklar, üniversitelerini okuyacaklar, hepsi birer iyilik elçisi olacak. Allah onlardan razı olsun." ifadelerini kullandı.

Şehit Özalkan'ın babası Selahaddin Özalkan da emeği geçenlere teşekkür ederek okulun hayırlara vesile olmasını diledi.

Süleyman Soylu, açılışın ardından okulu gezerek öğrencilere hediye verdi, okulun bahçesine fidan dikti.

Törene, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kilis Valisi Recep Soytürk, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Yusuf Karaloğlu, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Toker, Cumhurbaşkanı baş danışmanları Ahmet Selim Köroğlu, Ayhan Oğan, Çobanbey Mahalle Meclis Başkanı İsmet Abbas ve ilgililer katıldı.

Soylu, beraberindeki heyetle daha sonra Şehit Akit Gazi İmam Hatip Lisesi'ni de ziyaret etti.

Etiketler : İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Yusuf Karaloğlu Yunus Sezer Kilis Valisi Recep Soytürk
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