23 Ekim 2020 Cuma 11:19:00 - Güncelleme:23 Ekim 2020 Cuma 11:29:00
Bakan Soylu: Şırnak'ta ikna yoluyla 1 PKK'lı terörist daha teslim oldu
Kaynak: AA
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Bakan Soylu, 1 PKK'lı terörist daha ikna çalışmaları sonucunda Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu söyledi.
Emniyet güçlerinin ve jandarmanın ikna çalışmaları sonucu PKK'lı bir terörist Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan teröristle birlikte, 1 Ocak’tan bugüne, sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 185’e yükselmiş oldu.
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