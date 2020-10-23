Bakan Soylu: Şırnak'ta ikna yoluyla 1 PKK'lı terörist daha teslim oldu

Bakan Soylu: Şırnak'ta ikna yoluyla 1 PKK'lı terörist daha teslim oldu

Emniyet güçlerinin ve jandarmanın ikna çalışmaları sonucu PKK'lı bir terörist Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan teröristle birlikte, 1 Ocak’tan bugüne, sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 185’e yükselmiş oldu.