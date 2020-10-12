"İçişleri Bakanı hangi cemaatten" yazısına Bakan Soylu'dan tepki!

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12 Ekim 2020 Pazartesi 12:46:00 - Güncelleme:12 Ekim 2020 Pazartesi 13:11:00

Bakan Soylu sert tepki gösterdi: Kötü yola düşmüşsün Allah kurtarsın

Kaynak: İHA

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Gelen bir son dakika haberine göre; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu'nun bugün yayımlanan 'İçişleri Bakanı hangi cemaatten?' yazısına yanıt verdi. "Herhangi bir inanç grubunun eğitimini almadım. Alsam da söylerdim. Müslümanlık senin, ideolojini aldığın kirli mahfillerde öğrenilmez. Allah öğrenmek isteyene muhakkak fırsat verir... Yazık ki Çocuk! Öğrenecek çok yolun var. Fakat işin başında fitneye düşmüşsün. Kötü yola düşmüşsün Allah kurtarsın...' sözleriyle yazıyı kaleme alan Barış Terkoğlu'na tepki gösterdi.

İçişleri Bakanı Soylu, Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan ’İçişleri Bakanı hangi cemaatten’ köşe yazısı ile ilgili yaptığı açıklamaya, "Bir söz söylemiş isek sebebi var. Çünkü onu hak etmek de önemli" diyerek başladı.

Bakan Soylu açıklamasına şöyle devam etti:

"Çocukluğumdaki dini eğitimimi herkes bilir ki, rahmetli dedem Hacı Alaybey Soylu’dan aldım..

O beni, hayat alanında da eğitti.. Çocukluğum, gençliğim, Adalet Partisi ve Doğru Yol Partisi’nin binalarında, koridorlarında geçti...Bahsettiğin gruplar ve gençleri, özellikle 1980 darbesinden sonra partiyi hiç yalnız bırakmadılar, bunu herkes bilir. Bahsettiğin memleketsever, vatansever, mümtaz şahsiyetlerin hepsini parti koridorlarında, o arkadaşlarımızdan öğrendik. Bunu da herkes bilir...Bu şahsiyetlere vefamız, rahmetli Menderes’ten Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a kadar, Millet yolculuğuna, vatan sevdasına ve Müslümanlığa hizmetkârlıklarına, siyasetten ve devletten hiçbir şey istemeden samimiyetle bağlılıklarınadır.

Ve 17-25 Aralık, 15 Temmuz sonrası hiçbir fitneye, ayrılığa, her türlü tehdide rağmen prim vermediler, fırsat tanımadılar. Devlete, Millete tüm birikim ve müktesebatları ile sahip çıktılar. FETÖ’ye meydan okudular...

Arif Önemli, 1980 darbesinden sonra yıllarca 1993’e kadar, Doğru Yol Partisi’nin Zeytinburnu İlçe Başkanlığı’nı yaptı. 1999’da benim il başkanlığımda, İl Disiplin Kurulu başkanı idi. Bunu da herkes bilir. Lakabını yakıştırdığım kişi... Kavanozda yetişmedim. Amerika’dan bir günde talimatla gelmedim. Veya büyükelçiliklerin emzirdiği adam da değilim. Vefayı severim. Hem semtini, Hem asaletini, hem manasını...Son olarak,

Herhangi bir inanç grubunun eğitimini almadım. Alsam da söylerdim. Bunu da herkes bilir... Ancak geçmişte çok okuduğumu, kitaplar devirdiğimi de herkes bilir. Müslümanlık senin, ideolojini aldığın kirli mahfillerde öğrenilmez. Allah öğrenmek isteyene muhakkak fırsat verir... Yazık ki Çocuk! Öğrenecek çok yolun var. Fakat işin başında fitneye düşmüşsün. Kötü yola düşmüşsün Allah kurtarsın..."

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