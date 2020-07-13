Bakan Soylu Rize'ye hareket etti

Rize’de etkili olan sağanak hayatı felç etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Rize’ye hareket etti.

Rize'nin Çayeli ilçesinde sağanak sele yol açtı, dereler taştı, yollar ulaşıma kapandı. Eskipazar Mahallesi'nde Şairler Deresi'nin taşmasıyla çok sayıda bina ve iş yerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı, park halindeki otomobiller selde sürüklendi. Karadeniz Sahil Yolu Çayeli ilçe geçisindeki köprü sel sularının yükselmesi sonucu çift yönlü ulaşıma kapatıldı. Binalarda mahsur kalanlar, yüksek katlara çıkarak yardım bekledi. İlçede çok sayıda köy yoluda heyelan sonucu ulaşıma kapandı. Köylerde mahsur kalanlar yardım çağrılarında bulundu. Bölgeye çok sayıda AFAD ekibi sevk edildi. Yetkililer, dere yataklarından uzak durulmasını istedi.