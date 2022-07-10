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10 Temmuz 2022 Pazar 18:47:00 - Güncelleme:10 Temmuz 2022 Pazar 18:47:00

Bakan Soylu polislerle bayramlaştı: Siz demokrasinin teminatısınız

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ndeki polislerle bayramlaştı. Burada konuşan Soylu, “Siz, güvenin ve huzurun ama öteki taraftan kimsenin aklına gelmeyen demokrasinin de teminatısınız. Siz yürürken devletin yürüdüğünü hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın.” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı ziyaretleri kapsamında Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polislerle bayramlaştı. Bayramlaşma programına Bakan Soylu'nun yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Bayrampaşa İlçe Kaymakamı Soner Şener ve Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner de eşlik etti. Bakan Soylu, konuşmasının ardından Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görev yapan polislerin tatbikatını da izledi.

"BU GÜZEL ŞEHRE HİZMET ETMEK AYRICALIKTIR"

Burada polislere seslenen Bakan Soylu, "Görevinizin sadece bir madde anlamı yok. Evet polissiniz, çevik kuvvetsiniz, bu milletin göz bebeğisiniz. Bir şey daha var. Bizim inancımızda her tarafı tarif edilmiş, müjdelenmiş bu güzel şehre hizmet etmek ayrıcalıktır. Evden Ayetel Kürsi'siz çıkmayın. Çevik kuvvet polisimizle gurur duyuyoruz" dedi.

Etiketler : İçişleri Bakanı Bakan Soylu Kurban Bayramı
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