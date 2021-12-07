VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Platin İş Kitapları Ödülleri 2021 İçin Halk Oylaması Başladı
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 30 yıllık şirket batıyor
WhatsApp yazışmaları deşifre etti! TÜGVA'ya yönelik organize kumpas
Bakan Dönmez 'sabit saat uygulaması' tartışmalarına son noktayı koydu
PKK'nın "hacker" grubuna operasyon: 42 gözaltı kararı
Belarus'tan AB ve İngiltere'ye misilleme!
Bakan Soylu duyurdu! Ölü olarak ele geçirildi
Sağanak yağış ve kar geliyor
Araç sahiplerine müjde: İndirim geliyor
Türkiye tüm dengeleri altüst etti!
Stokçuya ağır ceza geliyor
Yurttan çıkan aile saadeti
Omicron mutasyon zengini
Pandemide çocuklarda miyopi yüzde 50 arttı
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 07 Aralık
Kalp hastalığının bilinmeyen 5 sinyali
Aşırı kafein tüketimi göz seğirmesine yol açabilir
Meteorolojiden fırtına uyarısı
Başkan Erdoğan, UID temsilcilerine telefonla hitap etti
Prof. Dr. Teoman Duralı vefat etti!
Bakan Yanık'tan Kılıçdaroğlu'na: Terbiye sınırlarını aştı
FETÖ'cü 4 sanık Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Türkiye'de 20 bin 33 yeni vaka tespit edildi
'Memur ve emeklilerin maaşlarını yüzde 30-35 zam kararı aldık'
07 Aralık 2021 Salı 08:35:00 - Güncelleme:07 Aralık 2021 Salı 09:09:00

Bakan Soylu: PKK'nın sözde Gap-Rıha Eyalet Sorumlusu Ferhat Tunç ölü ele geçirildi

ABONE OL

Terör örgütü PKK'nın sözde Gap-Rıha Eyalet Sorumlusu Rubar kod adlı Ferhat Tunç, Emniyet, İstihbarat, Havacılık ve PÖH'lerin operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

PKK'nın sözde Gap-Rıha Eyalet Sorumlusu Rubar kod adlı Ferhat Tunç, Emniyet, İstihbarat, Havacılık ve PÖH'lerin operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ve Havacılık Dairesi Başkanlığınca, Şanlıurfa'nın Hacılar köyünde bir PKK/KCK terör örgütü mensubunun saklandığı bilgisine istinaden operasyon gerçekleştirildi.

Emniyet İHA destekli operasyonda Özel Harekat Şube Müdürlüğü timlerinin teslim ol çağrılarına ateşle karşılık veren bölücü terör örgütü mensubu ölü olarak ele geçirildi.

Etkisiz hale getirilen örgüt mensubunun sözde Gap-Rıha Eyalet Sorumlusu Rubar kod adlı Ferhat Tunç olduğu tespit edildi. Açıklamayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından yaptı.

Etiketler : 0
Anıl Altan ‘Aşk Mantık İntikam'la setlere döndü

Anıl Altan ‘Aşk Mantık İntikam'la setlere döndü
Kaşınanı kaşırım

Kaşınanı kaşırım
"Çok kıskancım!"

"Çok kıskancım!"
Brianna'dan Türkçe performans

Brianna'dan Türkçe performans
Mavi kapakla gelen mutluluk

Mavi kapakla gelen mutluluk
Klip aşıkları!

Klip aşıkları!
Dizisi için günleri havada geçiyor

Dizisi için günleri havada geçiyor
Üretmeye çalışıyor

Üretmeye çalışıyor
2022 hayali Avrupa

2022 hayali Avrupa

EN ÇOK OKUNAN HABERLER