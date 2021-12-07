Bakan Soylu duyurdu! Ölü olarak ele geçirildi

PKK'nın sözde Gap-Rıha Eyalet Sorumlusu Rubar kod adlı Ferhat Tunç, Emniyet, İstihbarat, Havacılık ve PÖH'lerin operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ve Havacılık Dairesi Başkanlığınca, Şanlıurfa'nın Hacılar köyünde bir PKK/KCK terör örgütü mensubunun saklandığı bilgisine istinaden operasyon gerçekleştirildi.

Emniyet İHA destekli operasyonda Özel Harekat Şube Müdürlüğü timlerinin teslim ol çağrılarına ateşle karşılık veren bölücü terör örgütü mensubu ölü olarak ele geçirildi.

Etkisiz hale getirilen örgüt mensubunun sözde Gap-Rıha Eyalet Sorumlusu Rubar kod adlı Ferhat Tunç olduğu tespit edildi. Açıklamayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından yaptı.

PKK'nın sözde Gap-Rıha Eyalet Sorumlusu Rubar(K) Ferhat Tunç,@EmniyetGM; İstihbarat, Havacılık ve PÖH'lerimizin operasyonuyla ölü ele geçirildi.



Uzun zaman, çok titiz çalışma...

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğümüz ve kahramanlarımızı tebrik ediyorum.

Allah onları muhafaza etsin ��