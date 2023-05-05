VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan canlı yayında gündeme ilişkin soruları cevaplıyor
İletişim Başkanlığından yurt dışından getirilen kültürel eserlere ilişkin paylaşım
Suriye konulu dörtlü görüşme 10'Mayıs'ta
BM: Afganistan'da kadın personele getirilen yasak insani yardım çalışmalarını aksatıyor
Biden, borç limiti krizinde Cumhuriyetçileri suçladı
Bakan Soylu: PKK masanın üstüne, Akşener de masanın altına indi
05 Mayıs 2023 Cuma 21:33:00 - Güncelleme:05 Mayıs 2023 Cuma 21:33:00

Bakan Soylu: PKK masanın üstüne, Akşener de masanın altına indi

Kaynak: AA

ABONE OL

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ilişkin, "Buna HDP bir laf söyleyince hiçbir şey söylemez, geri döner. PKK bunu tehdit edince hiçbir şey söylemez, geri döner ama Tayyip Erdoğan'a laf yetiştirmeyi bilir. Allah insanı böyle rezil rüsva eder. PKK masanın üstüne, Akşener de masanın altına indi şimdi." dedi.

İstanbul'dan AK Parti milletvekili adayı olan Soylu, Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Soylu, Gabar Dağı'nda petrol kuyularının yolu açılırken şehit olan Bayrampaşalı Jandarma Astsubay Esma Çevik'in hayatını kaybettiği yerde 6 ay önce petrol bulunduğunu aktardı.

Bir dönem terör örgütü PKK'nın eylemleri yüzünden geri bırakılan Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde artık ekonomik kalkınma hamleleri gerçekleştirildiğini anlatan Soylu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın doğuyla batıyı birleştirerek dünyada yepyeni bir adım attığını söyledi.

Millet İttifakı'nı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i eleştiren Soylu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bunlar bu masanın üzerinde yedi kişi oldular. Akşener sabahtan akşama kadar Tayyip Erdoğan'a laf yetiştirmeye çalışıyor. Ne yapmışsa? 5,5 yıl İçişleri Bakanlığı yaptı, onu da eline yüzüne bulaştırdı. Buna HDP bir laf söyleyince hiçbir şey söylemez, geri döner. PKK bunu tehdit edince hiçbir şey söylemez, geri döner ama Tayyip Erdoğan'a laf yetiştirmeyi bilir. Allah insanı böyle rezil rüsva eder. PKK masanın üstüne, Akşener de masanın altına indi şimdi."

Soylu, "Biri 'Başbakanlık yaptım.' diyor. Biri diyor ki, 'Ben ekonomi bakanlığı yaptım.' Biri diyor ki 'SGK'yi batırdım, genel müdürlük yaptım.' Biri de 5,5 yıl İçişleri Bakanlığı. Bunların 4'ü bir Tayyip Erdoğan etmez." ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı'nı eleştiren Soylu, "Hadi Ekrem İmamoğlu'na LGBT yakışıyor, çünkü sabahtan akşama kadar onu savunuyor. Mansur Yavaş da çıkmış LGBT'yi savunmaya başlamış. Yazıklar olsun size. Bir de başka bir şey daha yapıyor. Safa yatıyor, 'Belki PKK silah bırakır, HDP terörden vazgeçer.' diyor." diye konuştu.

Etiketler : Soylu Gabar Dağı erdoğan
Burcu Güneş'ten ailesiyle ilgili dikkat çeken itiraflar

Burcu Güneş'ten ailesiyle ilgili dikkat çeken itiraflar
Ameliyat oldu

Ameliyat oldu
Kampa gidecek

Kampa gidecek
Doğuma bir ay kala

Doğuma bir ay kala
Elbet bir gün buluşacağız

Elbet bir gün buluşacağız
Elif heyecanı

Elif heyecanı
Her ay 1 tekli

Her ay 1 tekli
Yağmur Sarıoğlu: Hava gösterisinden çok daha fazlası!

Yağmur Sarıoğlu: Hava gösterisinden çok daha fazlası!
Aşkı için sahneleri bıraktı

Aşkı için sahneleri bıraktı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX