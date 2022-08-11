Bakan Soylu duyurdu... Canlı bomba saldırısı engellendi

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11 Ağustos 2022 Perşembe 17:00:00 - Güncelleme:11 Ağustos 2022 Perşembe 17:00:00

Bakan Soylu peş peşe paylaştı! Karayılan'ın talimatıyla İstanbul'a eylem için gelen terörist yakalandı

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Azez Mare bölgesinde, PKK/KCK terör örgütü mensubu, 'Ebu Ali' kod adlı Hasan Najjar'ın 1,8 kilo C-4 plastik patlayıcı canlı bomba yeleği ve mühimmatla yakalandığını duyurdu. Öte yandan Bakan Soylu, Murat Karayılan'ın talimatıyla İran üzerinden Türkiye'ye geçen, Seydo Botan Gever kod adlı Mehdi Mıhçı'nın sahte kimlikle İstanbul'da yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Azez Mare bölgesinde PKK'lı bir teröristin canlı bomba yeleği ile yakalandığını açıkladı.

Bakan Soylu'nun paylaşımının tamamı şu şekilde:

Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü ortak operasyonunda; Azez Mare Bölgesinde PKK/KCK Terör Örgütü mensubu Ebu Ali kod Hasan Najjar, 1.8 kg C-4 Plastik Patlayıcı canlı bomba yeleği ve çok sayıda mühimmat ile yakalandı. Sınırlarımız içinde de, sınır ötesinde de terörislere göz açtırmayan; Emniyet Teşkilatımıza, Emniyet İstihbarat Birimlerimize, Jandarmamıza, Suriye Görev Gücü'ndeki Kahraman Evlatlarımıza tebrikler

"KARAYILAN'IN TALİMATIYLA TÜRKİYE'YE GEÇEN TERÖRİST İSTANBUL'DA YAKALANDI"

Bakan Soylu, bir sonraki paylaşımında da PKK'lı Seydo Botan Gever kod adlı Mehdi Mıhçı, başarılı bir operasyonla sahte kimlikle İstanbul'da yakalandığını duyurdu.

Soylu, "Murat Karayılan'ın talimatıyla İran üzerinden Türkiye'ye geçen, PKK'nın sözde özel kuvvetlerine mensup, bomba eğitimi veren, İstanbul'da eylem yapmak ve yaptırmak üzere gelen; Seydo Botan Gever kod adlı Mehdi Mıhçı, başarılı bir operasyonla sahte kimlikle İstanbul'da yakalandı." ifadelerini kullandı.

Etiketler : KARAYILAN Murat Karayılan pkk PKK/KCK Terör Örgütü
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