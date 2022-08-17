Bakan Soylu, Munzur'da İHA'ların çektiği hayvancılık faaliyeti görüntülerini paylaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İHA'ların kamerasından Tunceli Munzur'da sıradan bir gün. Şu koyunların dağlarda otlamasına bak hele. Bu topraklarda artık her mevsim bahar, her mevsim huzur hüküm sürüyor." ifadelerine yer verdi.

İHA'ların kamerasından Tunceli Munzur'da sıradan bir gün ��



Şu koyunların dağlarda otlamasına bak hele...



Bu topraklarda artık her mevsim bahar, her mevsim huzur hüküm sürüyor... pic.twitter.com/IlEEK346Ai — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) August 17, 2022