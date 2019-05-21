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21 Mayıs 2019 15:15 | Salı

Bakan Soylu: Mesele zarflar açıldıktan sonra yapılan yanlışlıklar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Diyorlar ki, '4 oy pusulası var. Bunun bir tanesi niye iptal ediliyor da 3'ü iptal edilmiyor?' Basit. Mesele zarfların içerisindeki oylar değil, buna bir itirazımız yok. Biz zaten zarfların içerisindeki oyları saydırabilseydik, bugün Türkiye 23 Haziran'ı konuşmazdı. Saydırmadık. Mesele oradaki oylar değil. Mesele zarflar açıldıktan sonra yapılan yanlışlıklar.' dedi.

Soylu, Sarıyer'de Vilayetler Evi'nde muhtarlarla bir araya geldi.

Türkiye genelindeki 21 bin bekçiden 4 bini aşkınının İstanbul'da bulunduğunu kaydeden Soylu, şunları söyledi:

"İstanbul'a bin 200 bekçi daha vereceğiz. Müracaatlarını yaptılar, elemeleri yapılıyor. Zannediyorum 6-7 ay içerisinde bu bin 200 bekçi de başlar. İstanbul'da gerek evden hırsızlık gerek otodan hırsızlık olsun gerekse diğer asayiş, kapkaç olayları olsun ciddi bir düşme söz konusu. Geçen yıl 78-79'du günde evden hırsızlık miktarı, şu anda 41-42-43 civarında gidiyor."

Süleyman Soylu, Reina saldırısından itibaren İstanbul'da büyük bir terör olmadığına değinirken, "Bu mücadele, sınırlarımızdan başlayan, büyük şehirlerimizdeki, şehirlerimizdeki yol kontrolleriyle devam eden bir mücadele. Riskin ortadan tamamen kalktığı anlamına gelmez. Terör örgütleri fırsat, boşluk, zafiyet kollar. Bu zafiyeti, bu fırsatı onlara vermemek için de çok ciddi gayret ortaya koyuyoruz." diye konuştu.

"MESELE ZARFLAR AÇILDIKTAN SONRA YAPILAN YANLIŞLIKLAR"

Seçim hukukunu bilebilmenin ayrı bir gayret istediğine işaret eden Soylu, "Yine benim iddiamdır. Türkiye'de seçim hukukunu tam anlamıyla bilen insan sayısı 25-30 kişidir. Çünkü seçim hukuku özel bir hukuktur, hem yetkinlik ister hem de tekniktir." değerlendirmesini yaptı.

İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul'da sandıkların yüzde 10'unun açıldığını ve farkın 29 binden 13 bine indiğini hatırlatarak, şunları kaydetti: "Seçimlerde ufak tefek eksiklikler, kaydırmalar, bilerek veya bilmeyerek yapılan ihmaller, bunlar söz konusu olur. Bu bir olur, 5 olur. Bunun 100'e yakın sandıkta bizim tesis edebildiğimiz... Binali Ağabey'in böyle birçok oyu bir taraftan bir tarafa nakledildi. Bu doğru bir iş değil. Bu hatalar da simetriktir. Hata buraya bir olursa, buraya da bir olur. İstatistiki olarak da böyledir. Geçersiz oyları sayıyorsunuz veya diğer oyları bazı yerlerde sayıyorsunuz. Buradan da 2 tarafa çıkacak birbirine müsavidir. Artı, eksi 2 olabilir, 3 olabilir, fazla olmaz. 29 binden 13'ne gelmesi esas itibarıyla hele yüzde 10'u sayıldığı zaman elbette ki... 'Buna itiraz etmeyin.' diyorlar. Niye itiraz etmeyelim? Biz kendi hakkımızı savunamazsak, milletin hakkını nasıl savunacağız. Millet nasıl buna itimat eder? İlk kez iptal edilmiyor ki. Bu büyük bir demokrasi meselesi."

Sadece büyükşehir belediye seçimlerinin iptal edilmesine yönelik eleştirilere değinen Soylu, "Diyorlar ki, '4 oy pusulası var. Bunun bir tanesi niye iptal ediliyor da 3'ü iptal edilmiyor?' Basit. Mesele zarfların içerisindeki oylar değil, buna bir itirazımız yok. Biz zaten zarfların içerisindeki oyları saydırabilseydik, bugün Türkiye 23 Haziran'ı konuşmazdı. Saydırmadık. Bu itirazımızı reddettiler. Mesele oradaki oylar değil. Mesele zarflar açıldıktan sonra yapılan yanlışlıklar." diye konuştu.

Bakan Soylu, konuşmasının ardından muhtarlara söz verdi.

(AA)

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