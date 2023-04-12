VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kirişci: Yeni bir Kahramanmaraş inşa edeceğiz
Ukrayna Başbakanı, ABD'den F-15 ve F-16 savaş uçağı talebinde bulundu
Şırnak ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
Trump, eski avukatı Michael Cohen'e 500 milyon dolarlık tazminat davası açtı
Antakya NATO Çadır Kenti törenle açıldı
Bakan Karaismailoğlu: 100 yılda yapılabilecek işleri 20 yıla sığdırdık
12 Nisan 2023 Çarşamba 23:05:00 - Güncelleme:12 Nisan 2023 Çarşamba 23:05:00

Bakan Soylu, makam aracı Togg ile gençleri gezdirdi

Kaynak: AA

ABONE OL

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yerli ve milli otomobil Togg ile yola çıktı. Soylu, Togg ile gezmek isteyen gençlerin isteğini de yerine getirdi. Arabadaki gençlerden biri o anları sosyal medyada paylaştı.

Direksiyona geçerek Togg ile şehir merkezinde trafiğe çıkan Soylu, arabayla gezmek isteyen gençleri gidecekleri yere kadar götürdü.

Arabaya binen gençlerden biri, Togg ile gittikleri anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.

Görüntülerde, gençlerden birinin "Kırmızı ışıkta duran bakan mı olur?" sorusu üzerine Soylu, "Biz normalde de dururuz" dedi.

Gençlerin "Sayın Bakanım taksiciler size bakıyor, el sallayın isterseniz." demesi üzerine Soylu, taksi şoförü ve yolcuya el sallayarak, "Hayırlı günler, Allah'a emanet" dedi.

Etiketler : İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Togg

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX