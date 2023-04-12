Bakan Soylu, makam aracı Togg ile gençleri gezdirdi
Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yerli ve milli otomobil Togg ile yola çıktı. Soylu, Togg ile gezmek isteyen gençlerin isteğini de yerine getirdi. Arabadaki gençlerden biri o anları sosyal medyada paylaştı.
Direksiyona geçerek Togg ile şehir merkezinde trafiğe çıkan Soylu, arabayla gezmek isteyen gençleri gidecekleri yere kadar götürdü.
Arabaya binen gençlerden biri, Togg ile gittikleri anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.
Görüntülerde, gençlerden birinin "Kırmızı ışıkta duran bakan mı olur?" sorusu üzerine Soylu, "Biz normalde de dururuz" dedi.
Gençlerin "Sayın Bakanım taksiciler size bakıyor, el sallayın isterseniz." demesi üzerine Soylu, taksi şoförü ve yolcuya el sallayarak, "Hayırlı günler, Allah'a emanet" dedi.
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