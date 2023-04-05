Bakan Soylu: Köylerde köy konutları yapılacak, şehirlerde şehir evleri yapılacak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş'taki iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. Soylu; "Başkan Erdoğan bugüne kadar milletine verdiği her sözü tutmuştur. Köylerde köy konutları yapılacak, şehirlerde şehir evleri yapılacak. Kalıcı konutlar yapılacak ve milletimiz sıcak yuvaya, güvenli yuvalara başını sokacak" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; "Hepimizde yaraları sarmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin bir çok yerinden evlatlarımız ve kardeşlerimiz oldu. Makamları önemli değil. Kimisi vali kimisi kaymakam, kimisi kızılay, kimisi sağlıktan doktor ama herkes hep birlikte bir hizmetkarlığın nasıl olacağını bir kardeşliğin nasıl tesis edileceğini ortaya koyan hem dinimize yakışır yarışır annelerimiz babalarımızın bize öğrettiklerine tamda örtüşür bir şekilde gayret gösteriyoruz. Çadırından konteynırına kadar, iftarından aş evine kadar, Milli Eğitim'den çocuklarımızın çadır kentlerde konteyner kentlerde eğitilmesinden sağlığına kadar, tuvaletlerin temizliğine kadar, banyolarına kadar her şeyiyle ilgileniyoruz ve ilgilenmeye devam edeceğiz." dedi.
Bakan Soylu; "Kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın her birimize söylediği bir şey var.
1- Biz sizleri yanlız bırakmayacağız. Sonuna kadar sizlerle beraberiz. Allah nasip ederse.
2- İşi önümüze aldık. Kalıcı konutların temelleri atıldı. Allah nasip edecek, bir gün içerisinde kalıcı konutlara geçilecek. Ama sadece o yetmeyecek. Deprem bölgeleri eskisinden daha güçlü olacak, eskisinden daha güvenli olacak" dedi.
- İbrahim Kalın, Tim Barrow ile telefonda görüştü
- Başkan Erdoğan: Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir! Saldırıyı kınıyoruz
- Bakan Soylu: Köylerde köy konutları yapılacak, şehirlerde şehir evleri yapılacak
- Antalya açıklarında batan ticari gemide arama kurtarma çalışmaları sürüyor
- Karadeniz gazında boru hattı tamamlandı!
- "Planlı tarım; Türkiye Yüzyılı'nda tarım ve orman camiası adına bir devrimdir"