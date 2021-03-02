Bakan Soylu'dan flaş açıklama

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02 Mart 2021 Salı 10:25:00 - Güncelleme:02 Mart 2021 Salı 10:25:00

Bakan Soylu: Kontrollü Normalleşme döneminde yeni ve daha yoğun denetim modeline geçiyoruz

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İçişleri Bakanı Soylu, "Milletimizin fedakarlığı ve kurallara uyma hassasiyetiyle, bu süreci inşallah birlikte atlatacağız. Temizlik, maske, mesafe ve tüm kurallara uyarak hep birlikte..." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kontrollü Normalleşme" döneminde yeni ve daha yoğun denetim modeline geçileceğini, bu sürecin kurallara uyumla atlatılacağını bildirdi.

Soylu, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İllerimizin risk düzeyine göre 'Kontrollü Normalleşme' döneminde yeni ve daha yoğun denetim modeline geçiyoruz. Milletimizin fedakarlığı ve kurallara uyma hassasiyetiyle, bu süreci inşallah birlikte atlatacağız. Temizlik, maske, mesafe ve tüm kurallara uyarak hep birlikte..."

Etiketler : süleyman soylu normalleşme içişleri bakanlığı
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