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Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz
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30 Aralık 2021 Perşembe 00:02:00 - Güncelleme:30 Aralık 2021 Perşembe 00:06:00

Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz

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İçişleri Bakanı Soylu, Kılıçdaroğlu'nun 'belediye başkanları dinleniyor' iddiasıyla ilgili "Aynı iftirayı her yıl aralık ayında değiştirerek tekrarlayan Kılıçdaroğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz" açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Bakan Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanlarının telefonlarının dinlendiği iddialarıyla ilgili paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile kol kola girip, eşbaşkanları ile şen şakrak fotoğraf çektirince, hem huyundan hem suyundan kapmış. Aynı iftirayı, her yıl Aralık ayında değiştirerek tekrarlayan Kılıçdaroğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz."

Etiketler : bakan soylu kılıçdaroğlu suç duyurusu
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