Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz
İçişleri Bakanı Soylu, Kılıçdaroğlu'nun 'belediye başkanları dinleniyor' iddiasıyla ilgili "Aynı iftirayı her yıl aralık ayında değiştirerek tekrarlayan Kılıçdaroğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz" açıklamasını yaptı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.
Bakan Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanlarının telefonlarının dinlendiği iddialarıyla ilgili paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile kol kola girip, eşbaşkanları ile şen şakrak fotoğraf çektirince, hem huyundan hem suyundan kapmış. Aynı iftirayı, her yıl Aralık ayında değiştirerek tekrarlayan Kılıçdaroğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz."
Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile kol kola girip, eşbaşkanları ile şen şakrak fotoğraf çektirince, hem huyundan hem suyundan kapmış.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) December 29, 2021
Aynı iftirayı, her yıl Aralık ayında değiştirerek tekrarlayan Kılıçdaroğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz ⬇️ pic.twitter.com/Z9bhf1oVSm
- Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz
- Başkan Erdoğan'dan öğretmenlere müjde
- Ömer Çelik: Birisi Kandil'i yıkacağım diyor, diğeri Kandil'i referans alıyor
- Bakanı Nebati: Dış saldırı yollarını kapattık!
- TURKOVAC için randevular Perşembe günü açılıyor
- İstanbul'a yerli aşı TURKOVAC'ın ilk sevkiyatı yapıldı