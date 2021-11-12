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12 Kasım 2021 Cuma 18:55:00 - Güncelleme:12 Kasım 2021 Cuma 18:56:00

Bakan Soylu: Kemer takma oranını yüzde 50'den 85'lere çıkardık

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Soylu, "Trafikteki sürüş alışkanlıklarımızı değiştirdi. Türkiye'de kemer takma alışkanlığı salgından önce yüzde 85'ti. Salgın sırasında kemer takma oranı şehir içinde yüzde 45 ve şehirlerarası yolculukta ise yüzde 65'e düştü" dedi.

Bir dizi program için Düzce'ye gelen Soylu, "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında Anıtpark Meydanı'nda kurulan etkinlik alanını gezdi. Polis ve Jandarma tırını ziyaret eden Soylu, çocuklarla bir araya geldi.

Emniyet kemeri simulatör aracına da binen Soylu, vatandaşlar ve çocuklarla sohbet etti.

Bakan Soylu, çocuklara yönelik yaptığı konuşmada, dünya genelinde etkili olan Kovid-19 salgını nedeniyle virüsten korunmak için insanların maske taktığını anımsatarak, "Salgın başka bir şey daha yaptı bize. Trafikteki sürüş alışkanlıklarımızı değiştirdi. Türkiye'de kemer takma alışkanlığı salgından önce yüzde 85'ti. Salgın sırasında kemer takma oranı şehir içinde yüzde 45 ve şehirlerarası yolculukta ise yüzde 65'e düştü" diye konuştu.

"EMNİYET KEMERİ TAKILMASI HALİNDE ÖLÜMLERİN YÜZDE 45'İNİN ÖNÜNE GEÇİLEBİLİR"

Emniyet kemeri takılması halinde ağır yaralanmalı kazalardan yüzde 60 kurtulunabileceğine, ölümlerin ise yüzde 45'inin önüne geçilebileceğine dikkati çeken Soylu, şunları kaydetti:

"Büyükleriniz araç içerisinde kemeri takmıyorsa siz arkada oturacak, kemerinizi takacak ve onlara kırmızı düdüğü çalacaksınız. Sizler bizim arkadaşlarımızsınız, sizlerle 3 yıl çalıştık ve kemer takma oranını yüzde 50'den yüzde 85'lere çıkardık."

Bakan Soylu, emniyet kemeri takılmamasının insan hayatı, sağlığı ve trafik güvenliği açısından tehlikeli olduğunu vurgulayarak, "Sizlere bir şey daha söyleyeyim. Sizler büyüyeceksiniz, 25-30 yaşlarına geleceksiniz. Dünyada 25-30 yaş arası ölümlerin birinci sebebi trafik kazası. Onun için trafik kurallarına hep beraber uymalıyız" ifadesini kullandı.

Program kapsamında Düzce Kadın Emeği Merkezini de ziyaret eden Soylu, buradaki çalışmalar hakkında bilgi aldı, iş yerlerini gezdi.

Etiketler : bakan soylu emniyet kemeri kovid 19
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