'Karayılan'ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek, milletimiz yüzümüze tükürsün'

Bakan Soylu: Karayılan'ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hesabı soruldu sorulacak Murat Karayılan'ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün" dedi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "13 evladımız alçakça katledildi. PKK ile aynı açıklamaları yapmaktan utanmayan aynı yalanlara sahip çıkan haysiyetsizler var. Hesabı soruldu sorulacak Murat Karayılan'ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından teröre darbe vurulan Pençe Kartal-2 harekatıyla ilgili açıklama yaptı.

"Murat Karayılan'ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu Millet ve Şehitlerimiz yüzümüze tükürsün" diyen Soylu, şunları söyledi:

"6 yıl önce PKK tarafından kaçırılan Kuzey Irak'ta alıkonulan 13 evladımız, alçakça, kalleşçe Şehit edildi... Bunun üzerine hâlâ PKK'yı aklamaya çalışan pislikler var. PKK ile aynı açıklamaları yapmaktan utanmayan aynı yalanlara sahip çıkan haysiyetsizler var. Evlatlarımıza ve ailelerine çektirdiklerinin hesabı soruldu, sorulacak. Murat Karayılan'ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu Millet ve Şehitlerimiz yüzümüze tükürsün."