Bakan Soylu: Karakterini kaybetmeyen büyük bir milletiz

Aralık ilçesinde, Valilik koordinesinde, geçen yıl yapımına başlanan, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfının katkıları, şehit annesi Güzel Çiyapul'un şehitlik tazminatı ve maaşı ile hayırseverlerin yardımlarıyla 19 Nisan 2019'da Hakkari'de şehit olan Erhan Çiyapul adına 5 bin metrekare alanda yapılan "Şehir Er Erhan Çiyapul Camii ve Kur'an Kursu"nun açılışı gerçekleştirildi.

Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmada, hayırlı bir işle vatandaşların huzurunda olduklarını söyledi.

Bir annenin, ailenin şehit evladının hatırına diktiği, herkesin bir taraftan emek verdiği cami ve Kur'an kursunun açılışına katılmaktan duyduğu gururu dile getiren Soylu, "Şehit annemizin 'Bu camiyi, bakan gelirse beraber açalım' demesi bizim için bir talimattır. Biz şehit ailelerimize, gazilerimize, şehit annelerimize ne yapsak onların borcunu ödeyemeyiz. Ayaklarının altında halı olsak da borçlarını ödeyemeyiz." diye konuştu.

Hep birlikte büyük bir millet olduklarını vurgulayan Soylu, şöyle devam etti:

"Her halimizde büyük bir milletiz. Annemizle, atamızla, büyüklerimizin bize bıraktığı emanet, medeniyet ve gelenekle, ezanımızla, ay yıldızlı bayrağımızla, omuz omuza camilerde durma halimizle biz milletimizin bir ferdinin karşı karşıya kaldığı sıkıntıda yüreğimizin üzülmesiyle, düğünlerimizde, toylarımızda büyük bir milletiz. Asaletli, hasreti büyük ve Allah'a şükür büyüğünü, küçüğünü, dinini, inancını, milletini bilen ve emanetler bırakan büyük bir milletiz. Bir rüya ile devlet kuran ve cami inşa eden, karakterini kaybetmeyen büyük bir milletiz. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin, bizi sizlere mahcup etmesin. Allah çocuklarımıza, gelecek nesillerimize sadece kendi yurdumuza ve vatanımıza değil etrafımızdaki bütün coğrafyaya huzur, kardeşlik, barış ve birlik getirmeyi nasip etsin. Bütün duamız budur."

Şehitlerin kendileriyle birlikte olduğunu anlatan Soylu, "Bir taraftan camilerimiz, okullarımız, yollarımız, köprülerimiz, barajlarımız ve havalimanlarımız... Bir millet olarak büyüyor ve yükseliyoruz. Yükselmeye devam edeceğiz ama yükselirken aile yapımızı, ahlakımızı, medeniyetimizi, anne baba sevdamızı ve bize bırakılan bu medeniyeti unutmadan yükseliyoruz. Bizden sonraki nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakacağız. Sadece kendi topraklarımız için değil etraftaki topraklar için de. Hep birlikte yapacağımız çok iş ve atacağımız adımlar var." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu, emeği geçenlere teşekkür etti.

Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim ise şehidin hikayesinin kendilerini duygulandırdığını dile getirerek, "Başta şehidimizin annesinin rüyasıyla başlayan hikaye var. O rüyada evladının şehit olacağını ve ona Kur'an okunduğunu gören, Anadolu toprağında dikili bir bayrak kadın var. Bu kadının hikayesini dinlemek, paylaşmak, hayata geçirmek için bizler duyduktan sonra elimizden geldiğince çalıştık ve hep birlikte bu hikayenin son bulmasını sağlayabildik." sözlerini sarf etti.

"BANA BİRÇOK GURUR DUYDURDUNUZ"



Şehidin annesi Güzel Çiyapul da caminin çalışmaları başladığında Vali Sarıibrahim'e, oğlunun, Kur'an okumayı çok istediğini ve Kur'an kursu açmaya niyet ettiğini anlattığını aktardı.

Cami ve kursun açılmasında çok destek aldığına değinen Çiyapul, "Allah herkesten razı olsun. Bakanım da benim için geldi, çok memnun oldum. Bana birçok gurur duydurdunuz. Bir Erhan'ı kaybettim ama bin Erhan'ım var ama acım dinmiyor, gözyaşım kurumuyor." dedi.

Şehidin kardeşi Dilek Çiyapul ise devletten gelen tazminatı kendileri için kullanmanın, içlerinden gelmediğini belirtti.

Böyle bir işe giriştiklerini aktaran Çiyapul, "Devlet erkanı hepsi arkamızdaydı. Destek verdiler desem yalan olur, canla başla bizden çok çalıştılar. Allah bin kere razı olsun. Kardeşim, 'Kimseler görmedi, bu dünyadan ben geçtim' demişti. Herkes duysun bilsin ki bir Erhan vardı, buradan geçti." diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek, caminin ve kursun açılışı yapıldı.

Açılışa, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Bakan Soylu, açılışın ardından Aralık ilçesinde esnaf ziyareti yaptı ve vatandaşlarla sohbet etti.