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19 Ağustos 2020 Çarşamba 21:09:00 - Güncelleme:19 Ağustos 2020 Çarşamba 21:09:00

Bakan Soylu jandarma komutanlarıyla görüştü

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, jandarma komutanlarıyla video konferans toplantısı gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Süleyman Soylu, Orgeneral Eşref Bitlis Toplantı Salonu'nda jandarma komutanlarıyla video konferans toplantısında görüştü.

Jandarma Genel Komutanlığının Bakanlıklardaki karargahına gelen Soylu, burada şeref defterini imzaladı.

Daha sonra video konferans yöntemiyle 105 noktaya bağlanan Soylu, bölge komutanları, il jandarma komutanları, tugay, alay ve eşiti birlik komutanları ile görüştü.

Toplantıda, Bakan Soylu'ya, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ömer Toraman ve bazı jandarma komutanları eşlik etti.

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