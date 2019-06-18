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18 Haziran 2019 16:25 | Salı

Bakan Soylu: İmamoğlu, neredeyse 'Marmaray'ın ihalesini ben yaptım.' diyecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirerek, "Geçen akşam dinledim. Neredeyse 'Marmaray'ın ihalesini ben yaptım.' diyecek. Bakın geldiği zaman musakka edebiyatı yaptı. VIP tartışmalarında valiye 'it' deme noktasına kadar getirdi ve orada valiye 'İt demedim.' diyor." dedi.

Soylu, Eyüpsultan'daki Rami Kuru Gıda Hali Yönetimi ve esnafıyla düzenlenen programa katıldı.

Konuşmasında 31 Mart seçimlerine değinen ve bu seçimde yüzde 52 oy aldıklarını hatırlatan Soylu, seçimde giderken millete "Zayıflarsak etrafımızdaki coğrafyayı görüyorsun, bizi bu coğrafyanın karmaşası içine alırlar, gırtlağımıza basarlar. Bu ülkenin bekasını tehlikeye sokarlar.' dediklerini, milletin de "Sen merak etme, ben sana yüzde 52 oy veriyorum. Senin bekanla kimsenin uğraşmasına izin vermiyorum." diye düşünerek AK Parti'ye oy verdiğini anlattı. 

Dağlarda yaklaşık 15 bin terörist olduğunu ancak şu anda 600 terörist kaldığını kaydeden Soylu, teröristlerin artık adım atamadığını ve telsiz konuşmalarının 10'da 1'e düştüğünü söyledi.

Soylu, "Konuştukları an yerlerini tespit edip kafalarına biniyoruz. İki gün önce 8 teröristi Şırnak'ta etkisiz hale getirdik. Dün akşam 2'sini ölü ele geçirdiler, Bitlis Sehi Ormanları'nda. Orada bir 6 terörist ile temas halindeler. Göğüs göğüse bu mücadele." diye konuştu.

- "TAYYİP ERDOĞAN BİR FELSEFE KOYDU İSTANBUL'A"

Türkiye'nin bir istikamete doğru gittiğini söyleyen Soylu, "Siz kışın domatesle mi büyüdünüz? Kışın domates mi yedik? Bu kış domates yok diye hükümet gidiyordu. Hakikaten hükümet gidecekti. Kışın soğan, patates bazen olur, bazen olmaz. Sizin işiniz değil mi bu? Bazen boran olur. Fındıkta da öyledir. 2 yıl tutar, 1 yıl tutmaz. 3 yıl tutar, 1 yıl tutmaz. Kıyamet koptu. Hükümet gidiyor. Bizi bir patates, soğan çuvalının içine koyacaklar, bir tarafa bırakacaklar. Tam bu işlerle hep beraber karşı karşıya kaldığımız bu süreçte bu millet bize yüzde 52 oy verdi. Millet yaşamış çünkü." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, enerjide Türkiye'nin dünyanın en önemli geçiş güzergahı olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye'yi vazgeçilmez kılıyoruz. Bölünmüş yollar, otobanlar, telefon altyapısı, internet, 81 vilayete üniversite... Çocuklarımızın yüzde 65'inden yukarısı şu anda kreşe gidiyor. İpek yolunu modernleştiriyoruz. İstanbul'dan metroyu, metrobüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Avrasya Tüneli'ni, Marmaray'ı çıkartın İstanbul keşmekeş olur. Tayyip Erdoğan bir felsefe koydu İstanbul'a. İstanbul'u dünyanın en önemli cazibe ve güç merkezi haline getirmek lazım. Etrafımızdaki coğrafyada büyük bir sıkıntı var."

- MURSİ'NİN VEFATI

Mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye rahmet dileyen Soylu, şunları kaydetti: 

"Bize göre şehit olmuştur. Büyük bir demokrasi mücahididir. Mısır'ın ve Mursi'nin başına gelenleri hep beraber izledik. İstanbul ümitlerin şehridir. Bizi 7-8 yıldır bir fiskeyle yıkmak istiyorlar. Neden biliyor musunuz? Haracımızı almak istiyorlar. Amerika bizim haracımızı almak istiyor. Gezi'nin sebebi de budur. 17-25, 6-7 Ekim, 15 Temmuz hain darbesinin sebebi budur. İki yıldır Amerikan merkezli ekonomik saldırıların sebebi budur. Bizden haraç istiyor. Almadı mı Suudi Arabistan'dan haracı? Katar'dan almaya çalışmadı mı? Etrafımızda birçok ülkeden haracını almak için acımasızca hamleler gerçekleştirmedi mi? Şimdi bizden almak istiyor. İşte Türkiye'nin geldiği noktada söylediği, yüzde 52'nin de söylediği, Tayyip Erdoğan'ın da söylediği şu: 'Amerika biz sana haraç vermeyeceğiz.' Karşı karşıya kaldığımız durum bu."

- "İMAMOĞLU, BİR ZARFIN İÇERİSİNDE 20 LİRA YOK, 4 TANE 5 LİRA VAR"

Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Soylu, şöyle devam etti:

"Sosyal medyada zırvalar dolaşıyordu da herhalde bir belediye başkanı bunları söylemez diye aklımdan geçiriyordum. 'Bir zarfın içerisinde 20 lira var.' diyor. Cebinden çıkarıyor 20 lirayı. '20 liranın 5 lirası iptal olur mu?' diyor. Aklımızla dalga geçiyor. İmamoğlu, bir zarfın içerisinde 20 lira yok, 4 tane 5 lira var. Bunun 3'ü sağlam, 1'i sahte. İstanbul'da seçimi kazanmak için 'Sizin Allah'ınız deyip.' hepimize, şehidimize, kutsalımıza hakaret edip, oy alabilmek için Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun yanında Hızırbey Türbesi'nde dua eden Müslümanlardan da değiliz. Bana 'Ben senin geçmişini biliyorum.' diyor. Ne biliyorsun benim geçmişi mi? Allah'ıma şükürler olsun ben geçmişimden bugüne kadar domuz yiyerek gelmedim."

- "İMAMOĞLU ÜZERİNDEN PKK İSTANBUL'A SIZMAYA ÇALIŞIYOR"

PKK terör örgütünün Ekrem İmamoğlu üzerinden İstanbul'a sızmaya çalıştığını aktaran Soylu, şöyle devam etti: 

"Bunun bedelini ödeyemeyiz. Bunu çok net söylüyorum. İstanbul güçlü bir şehirdir. PKK yeniden kaynağını finanse etmeye çalışırsa, yeniden insan kaynağını oraya göndermeye çalışırsa İstanbul'da bunun bedelini ödeyemeyiz. Beylikdüzü'ndeydim gece yarısı. Dediler ki: 10 mahalleye kreş müjdesi verdi, 1 tanesini yaptı. 'Bir cami bir Cemevi yapacağım.' dedi. 2'sini de yapmadı. 37 vaadinden 1 elin parmakları kadar yapmadı. Şimdi diyor ki: 'İstanbul'a 150 kreş yapacağım. İstanbul'a 650 kilometre metro yapacağım.' Geldi, Atatürk portresini arkasına koydu. Vardı orada bir tane onu çıkardı, onu koydu. Bizim valimiz orayı devraldığı zaman ilk sözü şu oldu: 'Vali Atatürk portresini indirdi.' Yani bizi Atatürk düşmanlığıyla karşı karşıya bırakacak. Linç ettirecek. Allah'tan kameralar var da; kendi adamlarını alıp götürdüğü ortaya çıktı da kendi namusumuzu kurtardık. Geçen akşam dinledim. Neredeyse 'Marmaray'ın ihalesini ben yaptım.' diyecek. Bakın geldiği zaman musakka edebiyatı yaptı. VIP tartışmalarında valiye 'it' deme noktasına kadar getirdi. Ve orada valiye 'İt demedim.' diyor. Dün akşam bir yayına daha çıktı. Net bir şekilde 'Bu vali itlik yapmıştır. Ona itlik yaptığını bildiririz.' diyor. Dersin ki; 'Ben sinirlendim. Yapmamam gereken bir işi yaptım.' Senin oraya girme hakkın var mı? Milletvekili gitmeden ben geçerim diyor. O zaman tamam mafya da gelsin girsin. Hak hukuku olmayan da gelsin girsin. Böyle bir şey söz konusu mu?"  

- TAKSİ DURAĞINI ZİYARET ETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu daha sonra Rami Mahallesi Mahmudiye Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu.

Vatandaşlarla sık sık fotoğraf çektiren Soylu, Eyüp 14 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'ni ziyaret etti. Burada doktor ve hemşirelerle sohbet eden Soylu, büyük bir mücadele içerisinde olduğunu dile getirerek, "Şeytan taşlamaktan tavaf etmeye vakit bulamıyorlar." dedi.

Rami Taksi Durağı'nda taksicilerle de buluşan Bakan Soylu, telefonlara bakarak adres aldı.

Soylu, "Rami meydan taksi buyurun. Araç var mı arkadaşlar? Düğmeciler Mahallesi Okul Sokak 17 numara. Göndeririz inşallah. Ben de Süleyman Soylu'yum size hayırlı yolculuklar diliyorum. Sağlıkla." dedi.

AA

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