VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Soylu: İhmal, kasıt her neyse bütün süreçler tetkik edilecektir
Kerkük'te DEAŞ'a karşı operasyon başlatıldı
Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen ülkelerine gönderilecek
Guterres'ten İstanbul Boğazı'nda 'duygulu' paylaşım
Kosova'da liselerde 'başörtüsü serbestliği' tartışılıyor
Adana'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
Başkan Erdoğan'dan Mardin'deki kaza için taziye mesajı
Mardin'de freni patlayan tır kalabalığa daldı!
Somali'de otele saldırı: 21 kişi öldü
Ersin Tatar'dan Gaziantep'teki kazada hayatını kaybedenler için taziye
Yerli ve milli pasaportun üretimi 25 Ağustos'ta başlıyor
Yemen'de petrol gelirleri 2022'nin ilk yarısında yüzde 34 arttı
Denizli'de iki minibüsün çarpıştı: 14 yaralı
Almanya'da Alparslan Türkeş Ülkü Ocağı'na saldırı
Usta oyuncu Civan Canova yaşamını yitirdi
MSB: 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
Bakan Akar'dan 'tahıl sevkiyatı' açıklaması: Fiyatları aşağı çekeceğine inanıyoruz
Bahreyn plastik poşet imalat ve ithalatını yasakladı
Çaldıkları para kasasını bebek arabasına koyup kaçtılar
Başkan Erdoğan: Kuru üzüm taban fiyatı 27 lira
Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde incelemelerde bulundular
Rize'de tur otobüsü devrildi: 25 yaralı
Sağlık Bakanı Koca'dan Gaziantep'teki trafik kazasına ilişkin açıklama
Fransa Cumhurbaşkanı Macron yakında Cezayir'i ziyaret edecek
21 Ağustos 2022 Pazar 00:57:00 - Güncelleme:21 Ağustos 2022 Pazar 00:57:00

Bakan Soylu: İhmal, kasıt her neyse bütün süreçler tetkik edilecektir

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'deki kazayla ilgili, "Şu ana kadar 20 vatandaşımız hayatını kaybetti, 26 yaralımız var. Olay bütün yönleriyle soruşturulmaktadır. İhmal, kasıt her neyse bütün süreçler tetkik edilecektir." dedi. Soylu, kazada 1 polisin şehit olduğunu açıkladı.

Mardin'in Derik ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, lastiği patlayan tır, önündeki 2 araca çarptıktan sonra takla attı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Bölgeye giden ekipler, yaralılara müdahale ederken freni arızalanan bir başka tır da yaralılara yardım eden görevlilere ve çevrede toplanan vatandaşlara çarptı. Tır, kaza alanının hemen yanındaki akaryakıt istasyonunun girişinde durdu. Bu durum yaşanabilecek daha büyük bir facianın da önüne geçti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye gitti.

Kaza yerindeki incelemelerinin ardından açıklama yapan soylu, kaza nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 20'ye yükseldiğini, 26 yaralının olduğunu söyledi.

Bakan Soylu, "Olay bütün yönleriyle soruşturulmaktadır. İhmal, kasıt her neyse bütün süreçler tetkik edilecektir." açıklamasını yaptı.

Soylu, ilk kazaya müdahale eden 1 polisin şehit olduğunu açıkladı. Ayrıca hastanede tedavi altında olan 2 şoförün gözaltına alındığını söyledi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da kaza ile ilgili Derik Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adlî tahkikat başlatıldığını açıklamıştı.

Etiketler : Mardin kaza Bakan Soylu
"Kovid'i çok ağır atlattım"

"Kovid'i çok ağır atlattım"
Annelik sonrası ilk film

Annelik sonrası ilk film
Leyla'ya bahçede doğum günü partisi

Leyla'ya bahçede doğum günü partisi
Efsane kadroya 3'üncü konser

Efsane kadroya 3'üncü konser
Yüzünde sebil patladı

Yüzünde sebil patladı
Çocukların eğlence günü

Çocukların eğlence günü
Nur Yerlitaş'ın hazırladığı son kıyafet

Nur Yerlitaş'ın hazırladığı son kıyafet
14 saat açlık

14 saat açlık
Yıllara meydan okudu

Yıllara meydan okudu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes