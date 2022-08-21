Bakan Soylu: İhmal, kasıt her neyse bütün süreçler tetkik edilecektir

Mardin'in Derik ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, lastiği patlayan tır, önündeki 2 araca çarptıktan sonra takla attı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Bölgeye giden ekipler, yaralılara müdahale ederken freni arızalanan bir başka tır da yaralılara yardım eden görevlilere ve çevrede toplanan vatandaşlara çarptı. Tır, kaza alanının hemen yanındaki akaryakıt istasyonunun girişinde durdu. Bu durum yaşanabilecek daha büyük bir facianın da önüne geçti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye gitti.

Kaza yerindeki incelemelerinin ardından açıklama yapan soylu, kaza nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 20'ye yükseldiğini, 26 yaralının olduğunu söyledi.

Bakan Soylu, "Olay bütün yönleriyle soruşturulmaktadır. İhmal, kasıt her neyse bütün süreçler tetkik edilecektir." açıklamasını yaptı.

Soylu, ilk kazaya müdahale eden 1 polisin şehit olduğunu açıkladı. Ayrıca hastanede tedavi altında olan 2 şoförün gözaltına alındığını söyledi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da kaza ile ilgili Derik Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adlî tahkikat başlatıldığını açıklamıştı.