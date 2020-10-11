Bakan Soylu Hatay'da: Şu anda 2 kişi gözaltında

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'daki orman yangını ile ilgili açıklamalarda bulundu:



Yangınların terör örgütü nedeniyle ortaya çıktığı, bunlar tarafından gerçekleştirildiği hususunda yaygın kanaat söz konusudur. Bizim bu konudaki tahkikatımız devam ediyor. Terör örgütü PKK'nın yaklaşık 2 yıldan beri özellikle kendi elemanlarına hem örgüt mensuplarına hem de şehirlere sızdırmaya çalıştığı elemanlara ormanların yakılması hususunda net talimatları var. Buna ait hem güvenlik birimlerimiz hem tüm teşkilatlarımız gerekli önlemleri almaya çalışmaktadır.