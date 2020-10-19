Bakan Soylu: Hakkari'de 17 teröristi etkisiz hale getirdik

19 Ekim 2020 Pazartesi 13:41:00 - Güncelleme:19 Ekim 2020 Pazartesi 13:46:00
Bakan Soylu açıkladı: Karanlıkta girdik ve 17 teröristi etkisiz hale getirdik
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Geçen hafta kamuoyuna Hakkari'de yaptığımız operasyondan bahsetmiştik. Bu operasyonun yeri çok manidar, karanlıkta girdik ve 17 teröristi etkisiz hale getirdik” dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Geçen hafta kamuoyuna Hakkari’de yaptığımız operasyondan bahsetmiştik. Bu operasyonun yeri çok manidar, karanlıkta girdik ve 17 teröristi etkisiz hale getirdik” dedi.AYRINTILAR GELİYOR...
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