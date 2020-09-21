21 Eylül 2020 Pazartesi 12:16:00 - Güncelleme:21 Eylül 2020 Pazartesi 12:17:00
Bakan Soylu "Ha gayret" diyerek duyurdu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Son bir hafta içerisinde, 1 ton 66 kilogram eroin ele geçiren narkotik birimlerimizi tebrik ediyorum" dedi.
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Son bir hafta içerisinde, 1 ton 66 kilogram eroin ele geçiren narkotik birimlerimizi tebrik ediyorum. Ha gayret" ifadelerine yer verdi.
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