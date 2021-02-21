Bakan Soylu ismini vermişti... Soruşturma başlatıldı

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21 Şubat 2021 Pazar 09:28:00 - Güncelleme:21 Şubat 2021 Pazar 09:28:00

Bakan Soylu Gara'ya giden HDP'linin ismini açıklamıştı... Dirayet Dilan Taşdemir hakkında soruşturma başlatıldı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan soruşturma başlatıldı.

Etiketler : gara pkk terör örgütü hdp vekil dirayet dilan taşdemir bakan soylu
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