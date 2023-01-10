VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
'Gabar'da 2'si gri kategoride 4 terörist etkisiz hale getirildi'
Devlet Su İşleri 1273 sözleşmeli personel istihdam edecek
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock Harkiv'i ziyaret etti
Bakan Soylu, 24 TV'de gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor
OECD'nin Girit'te bölgesel bir merkez kurmasına karar verildi
İran'da Belçika vatandaşına casusluk iddiasıyla 40 yıl hapis cezası
Başkan Erdoğan, Irak Başbakanı ile görüştü
Bakan Akar gazilerle bir araya geldi
Trump'tan kişisel ofisinde "gizli belgeler" bulunan Biden'a tepki
Boynu kanepeye sıkışmış halde bulunan çocuk hastanede öldü
Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Teknik çalışma bitti
Terör örgütü DEAŞ'ın para transferi ağına darbe
YÖK ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında işbirliği protokolü imzalandı
Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor
"Türkiye ile Güney Afrika arasındaki işbirliğinin geleceği parlak"
Avatar'dan yeni hasılat rekoru yolda
Binicilik sevdası para kazandırdı
Vefa borcu için kabirlerden toprak topladı
Çoruh Nehrinde Yeşilbaşlı ördek zamanı
İsrail'de yeni hükümetin Meclis'teki ilk icraatı işgal yasasını geçirmek oldu
Dersimiz: Burma kadayıf yapımı
Miras kedilere kameralı takip
ABD Donanması: İran'dan Yemen'e gönderilen 2 binden fazla kalaşnikof tüfek ele geçirdik
Alman BioNTech, İngiliz yapay zeka girişimi InstaDeep'i satın alıyor
10 Ocak 2023 Salı 22:46:00 - Güncelleme:10 Ocak 2023 Salı 22:46:00

Bakan Soylu: Gabar'da 2'si gri kategoride 4 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

ABONE OL

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Gabar'da 2'si gri kategoride olmak üzere 4 terörist etkisiz hale getirildi. Gabar dağında 7 terörist vardı 4'ü gitti şimdi 3 kaldı." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 TV'de katıldığı bir programda 2'si gri kategoride 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı, operasyonun detaylarını paylaştı:

"Biz burada rahat ve huzur dolu ortamda konuşuyorsak, şehit olanlarımıza, gazi olanlarımıza, bugün mücadele edenlere minnet ve şükran borçluyuz. 30 Nisan 2022 tarihinde İsmail Can Akdeniz, bizim kahramanımız şehit oluyor. Onun arkadaşı var, yine teğmen. Aslında görev yılı bu sene doluyor. Yani geçtiğimiz temmuz ayında doğu görevini bırakıp dönmesi lazım. Kafasında bir tek şey var, 'arkadaşımın intikamını almam lazım'. Bütün operasyonlara katılıyor. Bugün günlerden 10 Ocak... Türkiye'nin dağlarında Aralık, Ocak, Şubat aylarında operasyon yapmak eskiden adet değildi. Biz Aralık ayında 11 terörist etkisiz hale getirdik, 2 terörist teslim oldu. Bu ay da Gabar Dağı'nda teğmenimizin katıldığı, rahmetli İsmail'imizin intikamını alacağını kendisine yemin ettiği, eşi hamile olan ve 10 gün sonra çocuğunu doğuracak olan teğmenimiz bugün sıcak çatışmaya giriyor ve timiyle beraber 4 teröristi etkisiz hale getiriyor. 2 metreden... Mağarayı tespit ediyorlar, ikisi gri kategoride olan 4 terörist... Gabar Dağı'nda 7 terörist vardı. 4'ü gitti, şimdi 3 kaldı. Cudi Dağı tertemiz. Bu kahramanlara el bombası atıyorlar, şarapnelle sırtı yaralanıyor. Allah'a şükür ilk müdahale yapıldı, herhangi bir problem söz konusu değil. GATA'ya getireceğiz. 2 yaralımız oldu. 4 terörist de etkisiz hale getirilmiş oldu. Türkiye böyle kahraman bir mücadeleyi yürütüyor."

Etiketler : İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 24 TV
Başarı saygıyı getirdi

Başarı saygıyı getirdi
Hassas bir dönemdeyiz!

Hassas bir dönemdeyiz!
Ebru Şallı gelin adayıyla alışverişte

Ebru Şallı gelin adayıyla alışverişte
Sanat aşkına

Sanat aşkına
Fuat rolünün karakterini sevmiş

Fuat rolünün karakterini sevmiş
Hazırlanma atışması

Hazırlanma atışması
Roma'da miniklere el uzattı

Roma'da miniklere el uzattı
Sahte olduğu ortaya çıktı

Sahte olduğu ortaya çıktı
68 liralık kahve isyanı

68 liralık kahve isyanı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX