  • BIST
    1400.34
  • Dolar
    8,2232
  • Euro
    9,9750
  • Altın
    467,0760
İstanbul
10 / 20
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Soylu duyurdu: Artık etkisiz...
Bakan Varank VLP temelli yerli aşıda sonbaharı işaret etti
"Üst perdeden konuşmaya çalıştılar, gereken cevabı aldılar"
İçişleri Bakanlığı tek tek cevapladı!
Kayıp kimliği kabusu oldu
Süslü ödül getirdi! Öğrencisini masal kahramanı yaptı
Heyecan veren keşif! Keban okyanusun bir parçasıydı
Beni Nilüfer şarkıcı yaptı
Gizemli erkek arkadaş
ABD'li isimle görüşen Aliyev'den Türkiye vurgusu
Geri sayım başladı! Dünya hız rekoru kırıldı
Türkiye'nin planı belli oldu
Babalık muhteşem bir duygu!
Son karar Ozan'da
Kusurlu güzelliği seviyorum
İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama: 22 terörist artık etkisiz
Sağlık Bakanlığı'ndan kritik açıklama...
Özcan Deniz: Oğlumdan haber alamıyorum
Tipi'ye veda
İlham kaynağı hız!
Okyanus ortasında romantizm!
Yeni yaş hediyesi cins köpek
NASA beni takip ediyor!
Sadece rol arkadaşı
29 Nisan 2021 Perşembe 17:30:00 - Güncelleme:29 Nisan 2021 Perşembe 17:30:00

Bakan Soylu: Eren-2 Operasyonu'nda 5 terörist daha etkisiz hale getirildi

ABONE OL

Eren-2 Operasyonu'nda sözde 'özel güç sorumlusu'nun da içinde olduğu 5 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Eren-2 Operasyonu'nda, Diyarbakır Lice kırsalında 5 terörist daha etkisiz! Bu ülkenin yiğit evlatları, Kahraman Jandarma'mıza helal olsun" açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, "Eren-2 Operasyonu'nda, Diyarbakır-Lice kırsalında, Jandarma Komando ve JÖH birliklerince İHA/SİHA, Atak Helikopter ve Hava Kuvvetleri'nin desteğinde icra edilen operasyonda, sözde 'özel güç sorumlusu'nun da içinde olduğu terörist, etkisiz hale getirildi." denildi.

Etiketler : içişleri bakanı süleyman soylu eren operasyonları pkk terör örgütü
Linçten korkuyor ama yine maskesiz!

Linçten korkuyor ama yine maskesiz!
Televizyon dizilerini artık istemiyor

Televizyon dizilerini artık istemiyor
‘Yasak Elma' hikayesi bitti

‘Yasak Elma' hikayesi bitti
Londra'da Türk imzası

Londra'da Türk imzası
Allah'ım ne olur sesimi ver

Allah'ım ne olur sesimi ver
Damadının uçağı olsun istiyor

Damadının uçağı olsun istiyor
Oyuncu Ertuğ Koruyan kalp krizi sonucu vefat etti

Oyuncu Ertuğ Koruyan kalp krizi sonucu vefat etti
Ekran hasreti 5 yıl sonra bitiyor

Ekran hasreti 5 yıl sonra bitiyor
5 günde 4 kilo verdi

5 günde 4 kilo verdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER