Bakan Soylu duyurdu: Artık etkisiz...

İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Eren-2 Operasyonu'nda, Diyarbakır Lice kırsalında 5 terörist daha etkisiz! Bu ülkenin yiğit evlatları, Kahraman Jandarma'mıza helal olsun" açıklamasında bulundu.



İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, "Eren-2 Operasyonu'nda, Diyarbakır-Lice kırsalında, Jandarma Komando ve JÖH birliklerince İHA/SİHA, Atak Helikopter ve Hava Kuvvetleri'nin desteğinde icra edilen operasyonda, sözde 'özel güç sorumlusu'nun da içinde olduğu terörist, etkisiz hale getirildi." denildi.