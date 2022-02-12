Bakan Soylu: Ekonomik vesayeti hep beraber kaldıracağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,"Ekonomik vesayeti hep beraber kaldıracağız" açıklamasında bulundu.



Şu anda tek bir vesayetin kaldığını onun da ekonomi olduğuna vurgu yapan Soylu, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzerinde titrediği, artık milliliğin ve yerliliğin en üst sınırı olabilecek ekonomik vesayeti hep beraber kaldıracağız. Bu ekonomik vesayeti yırtacağız, bu ekonomik vesayeti yeneceğiz, bu ekonomik vesayetin sahiplerine, onların sisteminin dünyada işlemediğini Türkiye'den göstereceğiz. Dünyadaki başka ülkelere de model olacak. Bugüne kadar yaptıklarımızı yaptık. Yapacaklarımız da bunun teminatıdır. Teslim olmuşlar ne söylüyorlarsa ona inanacağız. Hangi programı koyacaklarla bunu sağlayacağız. 'IMF'siz yürüyemezsiniz' yürüdük noldu. 'İnsansız hava aracı yapamazsınız' yaptık noldu. 'Atak helikopteri yapamazsınız' yaptık ne oldu? 'Marmaray'ı yapamazsınız' yaptık ne oldu? 'Şehir hastanelerini yaparsanız batarsınız' dediler. Onlar hastanelerde insanları öldürdüler biz şehir hastanelerinde ortaya koyduğumuz iradeyle milletimize sahip çıktık. Bugünün kısa siyasi düşünceleri ve karları üzerinden hareket edenler, siyasi ve millet hayatında mağlup olmaya mutlak olarak adaydırlar. AK Parti 20 yıllık bir siyasi partidir ama bin yıllık devlet geleneğinin, binlerce yıllık millet geleneğinin ve devlet anlayışının bugünkü tercümesidir."

Soylu Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023'de AK Parti'nin büyük hedefler koyduğunu, 2023'te karnelerini en yüksek notla gelecek nesillere emanet etmeyi planladıklarını belirtti.

Sorumluluklarının, yükümlülüklerinin olduğunu, zorlukların sabırla aşılması gerektiğini ifade eden Soylu, Türkiye'nin son 2 yılda 2,5 milyonun üzerinde istihdam sağladığını, ihracatın 225 milyar doların üzerine çıktığını, cari açığın tarihin en düşük seviyelerinde olduğunu, Türkiye'nin büyüme rekorları kırdığını, birilerinin de bundan rahatsız olduğunu söyledi.