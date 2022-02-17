VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rusya: Güvenlik garantilerine cevap alamazsak karşılık veririz
Bakan Soylu, Sıla Şentürk'ün katilinin nasıl yakalandığını anlattı: Kolay bir iş değil bu
Bakan Akar, Hollanda Savunma Bakanı Ollongren ile bir araya geldi
Sıla Şentürk'ü öldüren cani için karar verildi
"Tekrar PKK lehine harekete geçirdiler"
MİT'ten nokta operasyonu! Süleyman Orhan etkisiz hale getirildi
Fransız gazeteden çarpıcı haber! Müslüman Fransızların İslamofobi nedeniyle yeni göç tercihi Türkiye
Başkan Erdoğan'dan su faturalarında indirim talimatı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 24 TV'de
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Türkiye'nin göklerdeki yeni gücü
Esnafa elektrikte indirimli tarife geliyor
"Sır" ölümünün üzerinden 29 yıl geçti!
Aziz Sancar, Türkiye ile ilgili müjdeyi verdi
Maske dönemi bitiyor mu?
Merkez Bankası faizleri düşürecek mi?
Rusya Ukrayna'yı işgal edecek mi?
3600 ek gösterge bekleyenlere müjde
Orduya talimat verdiler!
Önce bindirdiler sonra indirdiler
Yeni indirimler geliyor! Elektrikte ucuz tarife
Kar yağışı geliyor
Geçmişten mektup var!
17 Şubat 2022 Perşembe 17:00:00 - Güncelleme:17 Şubat 2022 Perşembe 17:00:00

Bakan Soylu duyurdu: Tekrar PKK lehine harekete geçirdiler

Kaynak: AA

ABONE OL

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Lavrion kampını Yunanistan yaklaşık 7-8 aydır tekrar PKK terör örgütü lehine harekete geçirdi.' dedi.

Soylu, Vilayetler Evi'nde "Medya Temsilcileriyle Göç Toplantısı"da açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Göçe kaynaklık eden ülkelerde iç savaşların, vekalet savaşların, ekonomik problemlerin yaşandığını belirten Soylu, bunların sebebinin Türkiye olmadığını vurguladı.

Batı ülkelerini eleştiren Soylu, göç sorununun Türkiye-Yunanistan, Türkiye-Suriye, Türkiye-İran sınırlarında sıkıştırılmaya çalışıldığını dile getirdi.

Türkiye'nin göç konusuna vicdani temelde baktığını ifade eden Soylu, göçü yönetmeye yönelik anlayışın ortaya konulduğunu bildirdi.

Yunanistan'daki Lavrion kampına da değinen Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Karmaşıklığı kullanmak isteyen etraf ülkeler de var, Yunanistan gibi. Örneğin, tabelası Birleşmiş Milletler olan Lavrion kampını Yunanistan, yaklaşık 7-8 aydır tekrar PKK terör örgütü lehine harekete geçirdi. PKK, kırsalda zayıflayınca şehirlerde eylem yapma kabiliyeti talimatı verdi. Bu talimatı yaklaşık 1-1,5 yıldır Murat Karayılan'ın kendisi yönetmeye çalışıyor."

PKK'nın terörist aktarırken Yunanistan-Irak ve Irak üzerinden terör kamplarına gidecek yeni bir hat oluşturmaya çalıştığını anlatan Soylu, "Bizim tespitimiz, emniyet istihbaratımızın tespiti ve yakaladığımız, engellediğimiz eylemler içerisinde, özellikle YPS eylemleri içerisinde Lavrion'dan gelen talimatların olduğuna yöneliktir." bilgisini paylaştı.

Soru üzerine Bakan Soylu, "Yunanistan hükümetine buradaki tabloyu ilettik. Lavrion kampına PKK'nın getirdiği, Lavrion kampından sonra PKK'nın kuzey Irak'a geçirdiği teröristleri, daha doğrusu terörist yapmak istediklerini de isim isim biliyoruz." dedi.

Suriye'den Türkiye'ye gelmeye çalışanlarla ilgili de bilgi veren Bakan Soylu, Şam'dan kaçak yolları kullanarak gelmek isteyenlerin olduğunu anlattı. Soylu, "Son zamanlarda Suriye'den gelmeye çalışanların ve kaçak olarak yakaladıklarımızın önemli bir bölümü Şam çevresinden geliyor. Şam'daki ekonomik kriz vesilesiyle ya hedef ülke Türkiye ya da Türkiye üzerinden Batı'yı hedefleyen bir süreç söz konusu." bilgisini paylaştı.

- "8 MİLYONUN ÜZERİNDE GÖÇ KÜTLESİ VAR"

Göç akımının bitip bitmeyeceğine ilişkin "Bizim kanaatimiz şu, yeni başladı." ifadesini kullanan Bakan Soylu, gelişmiş ülkelerin bu konuda hiçbir şey yapmadığını, izlemeyi tercih ettiğini kaydetti.

Süleyman Soylu, defalarca anlatılmasına rağmen Avrupa Birliğinin de anlamazlıktan geldiğini vurguladı.

Bakan Soylu, "2 milyon potansiyel göç İran sınırında Afgan var, 3,9 milyon İdlib'de, 1,2 milyon Cerablus-Azez-Mare-El Bab-Çobanbey bölgesinde, 550-600 bin Afrin'de, 350 bin de Tel Abyad ve Resulayn'da var... Yani 8 milyonun üzerinde hemen harekete geçmeye hazır göç kütlesi var. Herhangi bir saldırıda, teşvikte, tehditte veya bulabildikleri bir fırsatta." diye konuştu.

Türkiye'nin yaşananları yönetmeye çalıştığının altını çizen Soylu, son 5 yılda doğu ve güney sınırlardan 2,5 milyon insanın Türkiye girmek için baskı yaptığını ve bunların engellendiğini söyledi.

Son 5 yılda Batı'ya gidenlerin sayısının 620 bin olduğunu bildiren Soylu, Suriye'ye gönüllü geri dönüşler hariç Türkiye'nin Afganistan başta olmak üzere Pakistan ve Afrika'ya geri gönderdiği kişi sayısının da 306 bin 138 olduğunu dile getirdi.

Süleyman Soylu, dünyada böyle güçlü bir geri gönderme mekanizmasının bulunmadığını belirtti.

Taliban'ın yönetimi almasının ardından Afganistan'a geri gönderimlerin havalimanı ve çeşitli şartlar nedeniyle durdurulduğunu hatırlatan Soylu, "27 Ocak tarihinde Afganistan'a Ariana Hava Yolları ile charter seferlerle yeniden buradaki kaçak Afganları göndermeye başladık. Yaklaşık şu ana kadar 5 charter sefer yaptık." şeklinde konuştu.

Etiketler : Vilayetler Evi GÇÖ TOPLANTI BAKAN SOYLU
Biten aşklara

Biten aşklara
Testi pozitif çıktı

Testi pozitif çıktı
Çoruh Nehri'nde Eskimo usulü av

Çoruh Nehri'nde Eskimo usulü av
Karnı belirginleşti

Karnı belirginleşti
Memleketinde sahneye çıktı

Memleketinde sahneye çıktı
Hayatımda kimse yok

Hayatımda kimse yok
Sit-com'da yol alamadık

Sit-com'da yol alamadık
Emre'den bu sefer de zina davası

Emre'den bu sefer de zina davası
Güzellik sırrı genetik

Güzellik sırrı genetik

EN ÇOK OKUNAN HABERLER