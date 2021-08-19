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19 Ağustos 2021 Perşembe 14:43:00 - Güncelleme:19 Ağustos 2021 Perşembe 14:43:00

Bakan Soylu duyurdu! Hakkari'de 8 kişilik terörist grup etkisiz

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Son Dakika Haberleri.. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Uzun zamandır takip ettiğimiz 8 kişilik terörist grup, Hakkari Cilo Alandüz'de etkisiz hale getirildi." dedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Uzun zamandır takip ettiğimiz 8 kişilik terörist grup, Hakkari Cilo Alandüz'de etkisiz hale getirildi." dedi

Bakan Soylu'nun açıklaması şu şekilde:

Uzun zamandır takip ettiğimiz 8 kişilik terörist grup, Hakkari Cilo Alandüz'de etkisiz hale getirildi.

Kahramanlarımızı kutluyorum...

IRAK'IN KUZEYİNDE 10 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Mili Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da tespit edilen 10 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Terör örgütü PKK'ya bir ağır darbe daha. Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da tespit edilen 10 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Nerede olurlarsa olsunlar, teröristlerin inlerini başlarına yıktık, yıkıyoruz ve yıkmaya devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

Etiketler : İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Cilo Alandüz Hakkari
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