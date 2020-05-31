31 Mayıs 2020 Pazar 12:22:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2020 Pazar 13:06:00
Bakan Soylu duyurdu! Binbaşı Zafer Akkuş'u şehit eden PKK'lı teröristlerden biri artık yok
Kaynak: AA
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Bakan Soylu, Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş'un şehit edildiği olayın faillerinden terörist Veysel Altun'un etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş'un şehit edildiği olayın faillerinden terörist Veysel Altun'un etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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