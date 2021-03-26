Bakan Soylu duyurdu: Soruşturma başlatıldı

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26 Mart 2021 Cuma 08:35:00 - Güncelleme:26 Mart 2021 Cuma 08:39:00

Bakan Soylu duyurdu: Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin hakkında soruşturma

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin hakkında Bakanlık tarafından soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin hakkında Bakanlık tarafından soruşturma başlatıldığını açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Toplumumuzun tüm kesimlerine hakaret içeren, öğretmenlerimizi ve polisimizi zan altında bırakan Bilecik'teki billboardlar yaptığımız suç duyurusu sonucu güvenlik güçlerimizce derhal kaldırılmıştır" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, Bilecik Belediyesi tarafından asılan İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin afişlerdeki ifadeler hakkında Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Toplumumuzun tüm kesimlerine hakaret içeren, öğretmenlerimizi ve polisimizi zan altında bırakan Bilecik'teki billboardlar yaptığımız suç duyurusu sonucu güvenlik güçlerimizce derhal kaldırılmıştır. Bilecik Belediye Başkanı ve ilgililer hakkında Bakanlığımızca soruşturma başlatılmıştır."
Etiketler : Bilecik Belediye Başkanı semih şahin süleyman soylu
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