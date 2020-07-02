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Bakan Soylu duyurdu! Başkan Erdoğan'dan 50 ev ücretini bağışladı
02 Temmuz 2020 Perşembe 16:12:00 - Güncelleme:02 Temmuz 2020 Perşembe 16:17:00

Bakan Soylu duyurdu! Başkan Erdoğan'dan İdlib için bağış

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Başkan Erdoğan'ın İdlib'de inşa edilen briket ev kampanyasına 50 ev ücretini bağışladığını duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) düzenlenen "Sivil Toplum Kuruluşları İdlib İstişare Toplantısı" sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak toplantıyla ilgili bilgiler vermiş, Başkan Erdoğan da kampanyaya 50 briket ev bağışında bulunacağının sözünü vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 50 briket evin bedeli olan 250 bin lirayı İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı hesabına yatırdı.

BAKAN SOYLU DUYURDU

İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan, İdlib’de inşa edilen briket ev kampanyasına bağışladığı 50 evin ücretini AFAD hesaplarına aktardı. Sayın Cumhurbaşkanımıza minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan’ın yanı sıra Bakan Soylu da bölgeye yaptıracağı toplam 20 briket ev bedelini hafta içi STK’lara bağışladı. Ayrıca kampanya çerçevesinde STK’ların yanı sıra 81 il valiliği de 5 bin briket ev bağışında bulunacak.

50 BİN EV DAHA HEDEFLENİYOR

AFAD koordinasyonunda bir araya gelen Türk Kızılayı, İHH, Hayrat Yardım Derneği, Türk Diyanet Vakfı, Aziz Mahmud Hüdai Vakfı, Beşir Derneği, Fetihder, Kıyamder ve Yedi Başak, “Bir Aradayız, İdlib’in Yanındayız” sloganıyla İdlib için ortak yardım kampanyası başlattı. Kampanya çerçevesinde 50 bin briket ev yapılması hedeflenirken, şimdiye kadar yaklaşık 19 bin briket ev projelendirildi. Kampanyada 50 bin evin yıl sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor. Yardım kampanyasına katkıda bulunmak isteyenler, “İDLİB” yazıp 1866’ya SMS gönderebiliyor ya da STK’ların banka hesap numaralarına para yatırabiliyor.

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