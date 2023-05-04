VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Türkiye Yüzyılı destanını 85 milyon olarak hep beraber yazacağız"
Bakan Karaismailoğlu, 24 TV'nin konuğu olacak
Terör örgütü DEAŞ operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı
15 Temmuz şehidinin annesi: Kılıçdaroğlu, oy uğruna şehitleri yok saydı
CHP'li Sevigen Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü: Atatürk'ün bağrına hançer sokuyor
"Türkiye petrolün merkezini buldu"
04 Mayıs 2023 Perşembe 08:20:00 - Güncelleme:04 Mayıs 2023 Perşembe 08:20:00

Bakan Soylu duyurdu! 7'li koalisyon için büyük iddia: Ses kaseti de var

ABONE OL

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon programında 7'li koalisyon hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu geçtiğimiz aylarda söylediği 'Altılı Masa'nın ilk toplantısının tutanağını bir Avrupa Birliği ülkesinin büyükelçisine gönderildi' açıklamasına bir yenisini ekledi. Söylediklerinin bir iddia olmadığını belirten Soylu, 'Ses kaseti de var. Direkt genel başkanın resmi yetkilisi olarak gittiler.' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon programında 6'lı koalisyonun gerçekleştirdiği ilk toplantısının tutanağını bir Avrupa Birliği ülkesinin büyükelçisine gönderdiğini açıkladı.

"BU BİR İDDİA DEĞİL, SES KASETİ DE VAR"

ABD'nin Türkiye'deki seçimlere müdahil olmasının doğru olmadığını açıklayan Soylu, ABD Başkanı Biden'ın bir konuşmasında Erdoğan'ın karşısındaki adaya destek verilmesine işaret ettiğini ifade etti.

Sunucunun, Biden'ın bu konuşması üzerine muhalefetin, "Biden işine baksın bu kendi seçimimiz" şeklinde açıklama yaptığını hatırlatması sonrası, Soylu, "Öyle düşündükleri için mi, Altılı Masa'nın ilk toplantısından çıkan neticeyi Ünal Çeviköz'le beraber AB'nin bir ülkesinin büyükelçisine gönderdiler. Öyle düşündükleri için mi bunu yaptılar. Bu bir iddia değil, ses kaseti de var. Direkt genel başkanın resmi yetkilisi olarak gittiler. Bundan dört ay önce Türkiye'ye gelen ilgili ülkenin içişleri bakanına da, kendi ülkesinin büyükelçisinin 'ne haltlar' karıştırdığını söyledim" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Biden Ünal Çeviköz abd İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
Kaşlarım en büyük travmamdı

Kaşlarım en büyük travmamdı
Düştüğümüz en güzel tuzak

Düştüğümüz en güzel tuzak
Açılış ‘Al Sancak' ekibinden

Açılış ‘Al Sancak' ekibinden
Mankenlikten oyunculuğa Elif Aksu

Mankenlikten oyunculuğa Elif Aksu
Şıklık yarışı

Şıklık yarışı
Annem kazandı, babam yakalandı

Annem kazandı, babam yakalandı
Şıklık yarışı

Şıklık yarışı
Gururlu gece

Gururlu gece
Nebahat Çehre güzellik sırrını verecek

Nebahat Çehre güzellik sırrını verecek

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX