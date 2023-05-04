Bakan Soylu duyurdu! 7'li koalisyon için büyük iddia: Ses kaseti de var

Bakan Soylu duyurdu! 7'li koalisyon için büyük iddia: Ses kaseti de var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon programında 6'lı koalisyonun gerçekleştirdiği ilk toplantısının tutanağını bir Avrupa Birliği ülkesinin büyükelçisine gönderdiğini açıkladı.

"BU BİR İDDİA DEĞİL, SES KASETİ DE VAR"

ABD'nin Türkiye'deki seçimlere müdahil olmasının doğru olmadığını açıklayan Soylu, ABD Başkanı Biden'ın bir konuşmasında Erdoğan'ın karşısındaki adaya destek verilmesine işaret ettiğini ifade etti.

Sunucunun, Biden'ın bu konuşması üzerine muhalefetin, "Biden işine baksın bu kendi seçimimiz" şeklinde açıklama yaptığını hatırlatması sonrası, Soylu, "Öyle düşündükleri için mi, Altılı Masa'nın ilk toplantısından çıkan neticeyi Ünal Çeviköz'le beraber AB'nin bir ülkesinin büyükelçisine gönderdiler. Öyle düşündükleri için mi bunu yaptılar. Bu bir iddia değil, ses kaseti de var. Direkt genel başkanın resmi yetkilisi olarak gittiler. Bundan dört ay önce Türkiye'ye gelen ilgili ülkenin içişleri bakanına da, kendi ülkesinin büyükelçisinin 'ne haltlar' karıştırdığını söyledim" ifadelerini kullandı.