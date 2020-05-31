Bakan Soylu duyurdu... 14 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı üzerinden terörle mücadele ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, hafta sonu yurt içerisinde 14 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.



Bu hafta sonu terör örgütü için kabus oldu...



Kahraman @Jandarma’mızın hava desteği ile yaptığı operasyonda Tunceli Ovacık kırsalında üç terörist etkisiz hale getirildi.



Hafta sonu sadece yurt içerisinde

14 terörist etkisiz hale geldi...