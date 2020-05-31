Bakan Soylu duyurdu... 14 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı üzerinden terörle mücadele ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, hafta sonu yurt içerisinde 14 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı üzerinden terörle mücadele ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, hafta sonu yurt içerisinde 14 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bu hafta sonu terör örgütü için kabus oldu...— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 31, 2020
Kahraman @Jandarma’mızın hava desteği ile yaptığı operasyonda Tunceli Ovacık kırsalında üç terörist etkisiz hale getirildi.
Hafta sonu sadece yurt içerisinde
14 terörist etkisiz hale geldi...
- Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 6 milyon 300 bini geçti
- Kovid-19 hastası Türk vatandaşı ambulans uçakla Rusya'dan yurda getirildi
- AK Parti Sözcüsü Çelik: Rum Yönetimi, İslam düşmanı faşistlere karşı tedbir almalıdır
- CHP'li Özel ve Özkoç için hesap zamanı: Fezlekeleri gönderildi
- Terör örgütüne sınır ötesinde ağır darbe! Kuzey Irak'ta PKK'ya ait mühimmatlar ele geçirildi
- Sağlık Bakanlığından kütüphaneler ile kahve ve kıraathanelerde Kovid-19 tedbirleri