Bakan Soylu: Dünyada zulüm kurmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz

Türkiye'de kurulan 13 yardım kuruluşunun katılımıyla düzenlenen ''İyilik Fuarı'', Esenler Dörtyol Meydanı'nda açıldı. Açılışa, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ile bürokratlar ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan İçişleri Bakanı Soylu, fuara katılan yardım kuruluşlarının, vatandaşlarla ihtiyaç sahipleri arasında köprü görevi gördüğünü söyledi.

Kuruluşların, hem kervan dizip hem de köprü olarak dünyanın birçok noktasına yardım ulaştırdıklarını kaydeden Soylu, Türkiye'de son iki yılda çok fazla afet yaşandığını, insanların birçok kaybı olduğunu ancak yardım kuruluşları ve devlet desteğiyle vatandaşların yaralarının sarıldığını ifade etti.

"AVRUPA GİBİ, BATI GİBİ YAPMAYACAĞIZ"

"Biz komşusu açken tok yatanın eleştirildiği bir inancın çocuklarıyız.'' diyen Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Topraklarıyla, yer altı zenginlikleriyle, insanıyla, medeniyetiyle zengin bir Türkiye'nin evlatlarıyız. Etrafımızdaki coğrafyaya sahip çıkıyoruz diye bizi eleştiriyorlar. Kim eleştirirse eleştirsin. Ne yapacaktık? 'İnsanlar annelerini, babalarını, evlatlarını kaybetsinler' mi diyecektik? Çok zengin olacağız, kuvvetli, kudretli olacağız. Dünyada zulüm kurmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Avrupa gibi, Batı gibi de yapmayacağız. Çocukları saç rengiyle, göz rengiyle ayırmayacağız. Bangladeş'e, Afrika'ya kadar yardım ediyoruz. Bundan iki ay önce Bangladeş'e gittik, 1.1 milyon Arakan Müslümanı orada bir kampın içerisinde. Fuardaki yardım kuruluşlarının hepsi oradalar. Onları bir adaya götürmek istiyorlar. Onlar, 'Eğer Türkler giderse, bize rehberlik ederlerse onlarla beraber gideriz.' diyorlar. Bu, eminlik ve güvenilirlik demektir. Bugün Ukrayna'ya, Irak'a, Lübnan'a da yardım ediyoruz, Libya'da, Azerbaycan Karabağ'da da varız. Bizim elimizden Doğu Akdeniz'i çekip almak isteyen kim olursa olsun Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kimseye eyvallah etmiyoruz. Eski Türkiye değiliz. Nasıl Doğu ve Güneydoğu'ya huzur getirmişsek, Amerika'nın ve Avrupa'nın elinden Suriye'yi, Irak'ı da kurtaracağız, oralara da huzur getireceğiz. Bu iyilik fuarları hepimiz için fırsattır.''