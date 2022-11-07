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07 Kasım 2022 Pazartesi 07:43:00 - Güncelleme:07 Kasım 2022 Pazartesi 07:43:00

Bakan Soylu düğmeye bastı! Bursa'da, "kökünü kurutma" operasyonu!

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Son Dakika Haberleri.. Bursa'da, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yönetiminde ‘Kökünü Kurutma Operasyonu' gerçekleştirildi. 110 şüphelinin yakalanması için 70 adrese eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Bursa'da, önceden belirlenen 110 şüpheliye yönelik 70 adrese şafak vakti eş zamanlı narkotik operasyonu başlatıldı.

'Kökünü Kurutma' adı verilen operasyona, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Asayiş, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri katılıyor.

Bin 700 personelin görev aldığı operasyona 1 helikopter ve 3 İHA ile havadan destek veriliyor. Operasyonda 9 narkotik dedektör köpeği de aramalara katılıyor.

Ekipleri operasyona uğurlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) Yönetim Merkezi'nde operasyonu bizzat takip etti.

Etiketler : BURSA OPERASYON BAKAN SOYLU
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