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13 Şubat 2021 Cumartesi 22:39:00 - Güncelleme:13 Şubat 2021 Cumartesi 22:39:00

Bakan Soylu, Diyarbakır annelerine müjdeyi verdi

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İçişleri Bakanı Soylu, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ve Diyarbakır'da nöbette olan annelerden birinin daha evladına kavuşacağını duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da evlat nöbetinde olan annelerden birinin daha evladına kavuşacağını müjdeledi.

Twitter hesabından açıklamada bulunan Soylu, 24'üncü buluşmanın gerçekleşeceğini belirterek şunları söyledi:

"Aile sayısı arttıkça, ikna ile buluşmalar arttıkça, devletimize güvenle birlikte, emperyalizmin maşası terör örgütü PKK silinecek."

Etiketler : Süleyman Soylu Diyarbakır Diyarbakır anneleri
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