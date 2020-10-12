12 Ekim 2020 Pazartesi 16:02:00 - Güncelleme:12 Ekim 2020 Pazartesi 16:02:00
Bakan Soylu: Diyarbakır Annelerinden biri daha direnişinin sonucunu alıyor
Bakan Soylu: Diyarbakır Annelerinden biri daha direnişinin sonucunu alıyor. Devam inşallah
Bakan Soylu: Diyarbakır Annelerinden biri daha direnişinin sonucunu alıyor. Devam inşallah
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