09 Eylül 2020 Çarşamba 00:37:00 - Güncelleme:09 Eylül 2020 Çarşamba 00:44:00
Bakan Soylu dev operasyonu duyurdu: Ele geçirildi
İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 5 ton 81 kilogram esrar, 14 milyon 169 bin 150 kök kenevirin ele geçirildiğini belirtti.
Ayrıntılar geliyor
Narko teröre darbe❗— Süleyman Soylu | Maske�� Mesafe↔️ Temizlik�� (@suleymansoylu) September 8, 2020
Diyarbakır Lice’de
Bugün,
Yıldırım 7 Narko Terörizm operasyonunda
5️⃣ Ton 8️⃣1️⃣ kilogram
ESRAR,
1️⃣4️⃣ Milyon 1️⃣6️⃣9️⃣ Bin 1️⃣5️⃣0️⃣
KÖK KENEVİR
ele geçirildi.
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