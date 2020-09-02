02 Eylül 2020 Çarşamba 21:38:00 - Güncelleme:02 Eylül 2020 Çarşamba 21:38:00
Bakan Soylu, Dereli'de incelemelerde bulundu
Kaynak: AA
ABONE OL
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, selde hasar gören Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu.
Soylu, ilçeye giderek cadde ve iş yerlerinde sel sonrasında yürütülen onarım çalışmalarını inceledi.
Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Bakan Soylu, esnafın sorun ve taleplerini dinledi.
- Türkiye ilan etti! Doğu Akdeniz'de iki yeni Navtex
- 81 il valiliğine 'Kovid-19 Tedbirleri' konulu ek genelge
- Bakan Soylu, Dereli'de incelemelerde bulundu
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e Doğu Akdeniz teşekkürü
- Bakan Koca, koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı
- İDDEF'ten Lübnan'da 1000 aileye gıda ve hijyen paketi desteği