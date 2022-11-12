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12 Kasım 2022 Cumartesi 19:17:00 - Güncelleme:12 Kasım 2022 Cumartesi 19:17:00

Bakan Soylu: Deprem konusunda 1999'dan sonra çok mesafe katettik

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Deprem Anı Ülke Tatbikatı" öncesinde açıklamalarda bulundu. 17 Ağustos Depremi'nden önce kimsenin depremi tartışmadığını dile getiren Soylu, "Afet gelmeden hazır olmamız lazım. Devlet olarak 1999'dan sonra çok mesafe aldık. AFAD Başkanlığı'mız kuruldu" dedi.

AFAD koordinasyonunda Düzce Depremi'nin 23'üncü yılı dolayısıyla saat 18.57'de Türkiye geneli ve KKTC'de "Deprem Anı Ülke Tatbikatı" yapılacak.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tatbikat öncesinde açıklamalarda bulundu. İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

"17 Ağustos 1999 depremi öncesinde televizyonlarda kimse depremi tartışmıyordu. Gazetelerde deprem konusunda ne bir uyarı, ne bir yorum yoktu. Gündemimizde deprem beklentisi de yoktu. Fakat bir anda tüm hayatımız tüm gündemimiz değişti. 12 Kasım 1999 saat 18.57'den bir saniye öncesine kadar da ülkemizin tüm gündemi depremdi. Ekranda uzmanlar tartışıyordu. Herkes fay hatları hakkında yorum yapıyordu, anlamaya çalışıyorduk. Ancak kimsenin aklına Düzce'de böyle bir şey olacağı gelmiyordu. Bir büyük deprem yaşamıştık üst üste ikincisinin geleceğini düşünmüyorduk ama öyle olmadı.

"DEVLET OLARAK SONRA ÇOK MESAFE KATETTİK"

Her deprem bize yeni bir şey öğretti. Her afet bize yeni bir şey öğretti. Her afet bize beklenmedik bir anda geldi, bizi şaşırttı ve bizden bir şeyler belki de çok şeyler aldı. Sonunda şu noktaya geldik ki afetin önünde olmamız lazım. Afet gelmeden hazır olmamız, hazırlık yapmamız lazım. Devlet olarak 1999'dan sonra çok mesafe katettik. AFAD Başkanlığı'mız kuruldu. Afet anı ve sonrası için bir model ortaya kondu. Her biri için ayrı planlar oluşturuldu. Nihayetinde birçok adım atıldı. Bizim bir inancımız var önce tedbir sonra tevekkül sonra takdir. İnşallah bizler tedbir aldıkça inanıyorum ki Allah da takdiriyle bunun karşılığını verecektir.

Arkadaşlarımız az önceki sunumlarda tatbikatın nasıl olacağıyla ilgili bilgileri sundu. Vatandaşlarımızdan ricamız 1 dakikalarını bize ayırsınlar. Küçük bir hareketle, kendilerini ve çevrelerini test etsinler.

Son 10 günde kurumlarımızla bu tatbikata hazırlanıyoruz. Bu yıl, tatbikat yılı. Geçen yıl eğitim yılıydı. Afetle karşı karşıya kaldığımızda ne yapabileceğimiz konusunda hazırlıklar yapıyoruz. Bu meselenin bütün paydaşları 10 gündür bir farkındalık sağlamaya çalışıyor."

Etiketler : afad soylu tatbikat
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